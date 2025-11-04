2025’te Eski Foça’da turizm hareketliliği yeniden zirveye çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Ege’nin incisi İzmir’in 2025 yaz sezonunda turizm kaynaklı nüfus hareketliliği %15 artarken, Foça’da konaklama tesislerinin doluluk oranı %80’i aştı. İlçe ekonomisinin yaklaşık yarısını hizmet ve turizm sektörü oluştururken, özellikle Eski Foça’nın restoran ve sahil işletmeleriyle sezon boyunca yoğun talep gördüğü kaydedildi.

Yerli turist oranının yüksekliği, gastronomi odaklı yerel girişimlerin değerini artırdığına dikkat çeken Foçalı Ali Baba Balık Restoranı Kurucu Ortağı Kerim Alkan, artan ziyaretçi yoğunluğunu, yerel işletmelerin kalite anlayışını kanıtlama fırsatı olarak nitelendirerek konuyu şöyle değerlendirdi: “Bizim için misafirlerimizin tabağına sıcaklık ve tazeliğin aynı anda konduğu zaman, en kritik andır. Ekmek fırından, balık siparişe özel tavadan, salata ise misafirimizin elinden geliyor. Bu üçlü denge, Foça’nın ruhuna yakışan bir deneyim sunuyor.”

“Balık ekmek deneyimdir”

Ticaret Bakanlığı’nın 2025 ilk yarıyıl turizm raporuna göre İzmir genelinde yeme-içme sektörü cirosusunun %12 arttığı görülüyor. Foça’da bu artışın en belirgin hissedildiği alanın sahil restoranları olduğunu aktaran Kerim Alkan, şu ifadeleri kullandı:

“Balık ekmek konsepti hem yerli halk hem ziyaretçiler için pratik ve kaliteli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bizim için balık ekmek bir geçiş öğünü değil, tazeliğin simgesidir. Foçalı Ali Baba olarak geleneksel ve çağdaş sunumu birleştiriyoruz. Şubede pişen sıcak ekmekle, sipariş üzerine pişen balığın buluştuğu her tabak, Foça’nın denizle olan bağını yaşatıyor.”

““Yerel lezzet Foça ekonomisini canlandırıyor”

Foçalı Ali Baba Balık Restoran Kurucu Ortağı Kerim Alkan, “Foça’da turizm sezonunun uzaması, yeme-içme sektöründe istihdamı ve yerel üretimi artırıyor. İlçede balıkçılığa dayalı mikro ekonomi yeniden değer kazanıyor. Yaz sezonunda balık tedarik zincirleri daha düzenli hale gelirken, yerel üreticiler ve restoranlar arasındaki doğrudan işbirlikleri yaygınlaşıyor. Tarım, zeytinyağı ve deniz ürünleriyle beslenen bu yapı, Foça’nın sürdürülebilir gastronomi merkezlerinden biri olmasını sağlıyor. Eski Foça sahilinde açılan yeni işletmeler, turistik çeşitliliği artırıyor ve ilçenin dört mevsim yaşanabilir destinasyon kimliğini pekiştiriyor” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Foçalı Ali Baba olarak, tazeliği bir pazarlama vaadi değil, operasyonumuzun kalbi olarak görüyoruz. Ege’nin balık kültürünü modern şehir temposuna uyarladık. Yeni şubelerimizde de aynı sıcaklık, hijyen ve kişiselleştirilebilir lezzet anlayışıyla misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Ayrıca lezzet konseptini yerelden ulusala taşımak için yeni dönem yatırım ve franchise planlarını da devreye alıyoruz. Markamızın başarısını paylaşmak isteyen girişimcilere açık bir büyüme modeli sunuyoruz. Yakında farklı şehirlerde de aynı tazelik anlayışıyla misafirlerimizi ağırlamayı hedefliyoruz.”