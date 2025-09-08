Akıllı temizlik çözümleri markası, IFA 2025’te 12 ürün grubu ve 22 teknolojisiyle inovasyon rüzgarı estiriyor

Yaşam alanları teknolojiyle donatılıyor, inovasyonun öncüleri global platformlarda buluşuyor. Yapay zeka destekli yaşam teknolojilerinde küresel liderlerden MOVA, son yeniliklerini 5-9 Eylül tarihlerinde düzenlenen Internationale Funkausstellung Berlin (IFA 2025) fuarında sergiliyor. Geçtiğimiz yıl 138 ülkeden bin 800 şirket ve 215 bin ziyaretçi ağırlayan fuarda, “Adım At, İleri Git” temasıyla ilk kez hem iç hem de dış mekan yaşam alanlarını kapsayan 12 gruptan oluşan ürün ailelerini tanıtırken; akıllı temizlik çözümlerinde geleneksel sınırları aşıyor. Böylece sektörü dönüştürme ve geleceğin yaşam biçimlerini yeniden şekillendirme hedefini de bir kez ortaya koyuyor.

“Luka Modrić ile akıllı yaşam tarzının tutkusunu t üketicilerle bulu şturuyoruz”

Kendilerini daha iyi bir yaşam için yapay zeka temelli, akıllı ve tam entegre bir ekosistem inşa etmeye adadıklarını söyleyen MOVA Türkiye Genel Müdürü Ahmet Adıgüzel “Kullanıcı merkezli teknolojilerimizle vaadimiz sadece akıllı değil, aynı zamanda konforlu bir yaşam sunmak. İç ve dış mekanları kusursuz bir deneyimle dönüştürerek, akıllı yaşamın standartlarını her ortamda baştan tanımlıyoruz. Bu yaklaşımımızla akıllı yaşama bugünden ilham veriyor, teknolojiyle uyumlu bir geleceğe katkıda bulunuyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojileri kamuoyuyla paylaşmak için sadece fuarlarda yer almıyor, başarılı yüzlerle de işbirliği gerçekleştiyoruz. Ballon d’Or ödülü ve FIFA’nın En İyi Erkek Futbolcu unvanına sahip Luka Modrić ile akıllı yaşam tarzının tutkusunu tüketicilerle buluşturuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

MOVA’nın Küresel Marka Elçisi Luka Modrić ise şu açıklamayı yaptı: “Yenilikçi akıllı temizlik çözümleri markası MOVA ile çalışmaktan gurur duyuyorum. MOVA’nın ürünleri insanların yaşam tarzlarını dönüştürüyor ve bu da benim mükemmeliyet arayışımla tam anlamıyla uyumlanıyor. İnsan yaşamını dönüştüren güçlü ve akıllı bir ekosistem yaratan MOVA, adeta futbol orta sahası gibi takımın uyum içinde olmasını sağlamak için her oyunu yönetiyor. Bu da benim sahadaki yaklaşımımla örtüşüyor.”

“Yeni teknolojimiz tek ad ımda 25 santimetreye kadar y üksekli ği aşabiliyor”

Fuarda sergiledikleri ürünleri hakkında da bilgi veren MOVA Türkiye Genel Müdürü Ahmet Adıgüzel “Çift robotik kol özelliğine sahip MOVA SIRIUS 60, karmaşık ev işlerini gerçekleştirebiliyor. Yenilikçi şekilde tasarlanan temizlik kolu sayesinde geleneksel robot süpürgelerin ulaşmakta zorlandığı köşelere kolaylıkla erişiyor. MOVA ZEUS 60 ile mekansal kısıtlamaları ortadan kaldırırken, merdiven tırmanma modülüne sahip MOVA ZEUS 60’ın iki yönlü destek yapısı, cihazı yerden kaldırarak iki katlı zeminler veya döner merdivenler gibi karmaşık alanlarda hareket etmesini mümkün kılıyor. Tek adımda 25 santimetreye kadar yüksekliği aşabilen bu sistem, küresel çapta ev tipi temizlik sektöründe CloudLift™ teknolojisine sahip ilk robot süpürge unvanını alarak ev robotlarının hareket kabiliyetine dair standartları baştan yazıyor” dedi.

“D ünyan ın ilk atlayabilir ve uzatılabilir robotik s üpürgesine imza att ık”

Batı Avrupa pazarında satışa sunulan MOVA Z60 Ultra Roller Complete hakkında bilgiler veren Ahmet Adıgüzel, “MaxiReach™ teknolojisiyle desteklenen gelişmiş HydroForce™ sistemine sahip bu ürünümüz, 28.000 Pa emiş gücüyle zeminleri kirden arındırırken taze suyla kendi kendini de temizleyebiliyor. Halı türlerini tanımlayarak cihazın gövdesini otomatik olarak yukarı kaldırıyor. Aynı zamanda **AutoShield™ koruma plakası ile yüzeyin üzerinde bir bariyer oluşturarak ıslak paspası izole ediyor ve halıların kuru kalmasını sağlıyor” ifadelerini kullanarak sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Akıllı temizlik çözümleri olarak, M50 Ultra ile dünyanın ilk atlayabilir ve uzatılabilir robotik kola sahip ıslak-kuru elektrikli süpürgesine de imza attık. Kablosuz dikey süpürgemiz G70 de, engellerle karşılaştığında fırçasının doğrudan kenara temas etmesini sağlayarak ulaşılması zor köşelerdeki kirleri tamamen ortadan kaldırıyor. Bu çözümler hem vizyoner hem de işlevsel olup, yalnızca teknolojik atılımlar sunmakla kalmıyor. Kullanıcıların en küçük ihtiyaçlarına bile doğrudan yanıt veriyor. Temizlik cihazlarının akıllı hizmet robotlarına dönüşümünü hızlandırıyor. Türkiye'de en çok satanlar arasına giren P50 Pro Ultra ürünümüzün elde ettiği başarının da gösterdiği gibi, yerel temizlik ve akıllı yaşam ihtiyaçlarına özel çözümler sunmaya da devam ediyoruz.”

“Evcil hayvan ve ki şisel bakım çözümlerimizle günlük ya şamı iyileştiriyoruz”

Evcil hayvan ve kişisel bakım çözümleriyle günlük yaşamı sağlık ve konforlu hale getirdiklerini aktaran MOVA Türkiye Genel Müdürü Ahmet Adıgüzel, “IFA 2025'te akıllı yaşam vizyonumuzu ev temizliğinin ötesine taşıdık. En son teknolojiyi insan odaklı tasarımla harmanlayan yapay zeka destekli evcil hayvan ve kişisel bakım ürünlerimizi de tanıttık. AeroBlossom™ ve Plazma Saç Bakım teknolojisine sahip Shine 20 Saç Kurutma Makinesi ile ısı hasarını önlerken; Master 10 MultiStyler, Coanda Airflow şekillendiricimizle çok yönlü kullanıma imkan tanıyoruz. Ağız hijyeni için tasarlanan Fresh 20 Vision elektrikli diş fırçası, yapay zeka destekli plak algılama ve 120 günlük uzun pil ömrü gibi özelliklerle öne çıkıyor. Evcil hayvanlar için ise LR10 Prime kedi tuvaleti güvenli ve rahat bir kullanım sunarken; WF20 Pro su çeşmesi ve PF20 Pro mama kabı akıllı teknolojileri sayesinde evcil dostlarımızın beslenme ve hijyen ihtiyaçlarını pratik bir şekilde karşılıyor. Bu ileri görüşlü teknolojilerle günlük yaşama değer katmaya devam ediyoruz” dedi.