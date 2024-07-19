Alışverişlio, geçek nakit iade ile tasarruf dönemini başlatıyor!

Yayınlanma: 19.07.2024 - 18:00

Güncelleme: 19.07.2024 - 18:00

Alışverişlio, günlük alışverişleri daha kârlı ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla geliştirdiği SuperApp'i, İstanbul Green Park’ta düzenlediği etkinlikle tanıttı. Lansman, iş ve akademi dünyasından temsilcilerin ve basının katılımıyla gerçekleştirildi.

NAKİT İADE İLE ALIŞVERIŞTE TASARRUF DÖNEMI

Perakende kanalında 50.000'den fazla satış noktası ve 100.000’i aşkın kullanıcıya sunduğu hizmet ağı ile Alışverişlio, Türkiye genelinde büyük bir fayda sağlamayı hedefliyor. Alışverişlio, kullanıcılarına puan yerine doğrudan nakit iade sunarak diğer fintech ve alışveriş uygulamalarından ayrılıyor. Kullanıcılar, alışverişlerini anlaşmalı noktalarda yaptıklarında anında nakit iade kazanabiliyor. Ve harcamaya devam edildiği sürece belirli bir limitle sınırlı da değil.

Alışverişlio’nun CEO’su Mahmut Erol, lansman etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Alışverişlio ile amacımız, kullanıcılarımızın günlük alışverişlerinde daha fazla tasarruf etmelerini sağlamak. Herkesin zaten tükettiği ürünleri aynı markalardan almaya devam etmesini sağlarken, bu alışverişlerden anında nakit iade kazanma fırsatı sunuyoruz. Kullanıcılarımızın neden daha fazla ödemeleri gerektiğini sorgulamalarını ve Alışverişlio ile tasarruf etmelerini sağlıyoruz” dedi.

50.000’DEN FAZLA NOKTADA NAKİT İADE

Alışverişlio, 50.000'den fazla ulusal ve yerel anlaşmalı noktada, kullanıcılarının alışverişlerinde anında nakit iade kazanmalarını sağlıyor. Market alışverişinden giyime, elektronikten temel ihtiyaç maddelerine kadar geniş bir yelpazede tasarruf etme imkanı sunan Alışverişlio, kullanıcıların bütçelerini daha etkin yönetmelerine yardımcı oluyor.

BASİT ARAYÜZ, KOLAY ERİŞİM

Alışverişlio’nun çalışma prensibi oldukça basit, sadece telefon numarası ile saniyeler içinde hemen ücretsiz kaydolunabiliyor. Ulusal ve yerel 50.000'den fazla noktada, alışverişlerinizde size nakit iade sağlar, böylece daha fazla ödemenize gerek kalmaz. Uygulama üzerinden nakit ya da kart taşımadan tüm harcamalarınızı kolayca ve güvenle yapabilir, 7/24 ücretsiz para gönderme ve alma işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

KAZANDIĞINIZ İADELERI ALTIN BİRİKİM HESABINA AKTARABİLİRSİNİZ

Alışverişlio ile alışverişlerinizde kazandığınız iadeleri hesabınıza çekebilir, sonraki alışverişlerinizde kullanabilir ya da altın birikim hesabına aktarabilirsiniz. Ayrıca, ihtiyaç sahibi bir tanıdığınızın hesabına tanımlayarak, kazandığınız iadelerin ona yatmasını sağlayabilirsiniz. %100 yerli sermaye ile geliştirilen Alışverişlio, kullanıcılarına en bilindik markalardan temel tüketim alışverişlerinde büyük tasarruf imkanı sunuyor.