Apsiyon ve Ankara Üniversitesi’nden Türkiye’nin ilk Gayrimenkul Teknolojileri Merkezi

Gayrimenkul ve inşaat sektörlerinin dijital dönüşümünde önemli bir kilometre taşı olan, ülkemizde bu alanda kurulan ilk akademik birim niteliğindeki Türkiye’nin ilk gayrimenkul teknolojileri merkezi, site yönetimi yazılımı Apsiyon ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle açıldı.

Açılışla aynı gün düzenlenen “Dönüşen ve Dijitalleşen Gayrimenkul Sektörü: Türkiye’nin PropTech Yol Haritası” başlıklı çalıştay; kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek Türkiye’nin PropTech (gayrimenkul teknolojileri) vizyonunun şekillenmesine öncülük etti.

“VERİYİ VE YENİLİĞİ MERKEZE ALAN HER ÇALIŞMANIN DESTEKÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

PropTech Hub’ın açılışı vesilesiyle düzenlenen çalıştayda; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş ve Apsiyon Kurucu Ortağı ve CEO’su Kudret Türk konuşmacı ve katılımcılar arasında yer aldı.

Kudret Türk, yaptığı konuşmada Türkiye’de PropTech ekosisteminin gelişimine değinerek, sürdürülebilir dijital dönüşüm ve akademi–sektör iş birliğinin taşıdığı kritik önemi vurguladı:

“Gayrimenkul teknolojilerinin geleceğine yön verecek bir inovasyon merkezi olarak tasarladığımız PropTech Hub’ın ülkemize, sektörümüze ve tüm paydaşlara değer katacağına inanıyoruz. Gayrimenkul sektörünün dijital dönüşümünü hızlandıracak bu vizyoner adımın parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’nin apartman, site, rezidans gibi toplu yaşam alanları için yönetim yazılımı geliştirmeye odaklanmış güçlü bir teknoloji şirketi olarak, veriyi ve yeniliği merkeze alan her çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğiz.”

Çalıştay kapsamında Apsiyon Kurucu Ortağı ve CEO’su Kudret Türk'ün moderatörlüğünü üstlendiği "Türkiye’de PropTech Girişimlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği – Özel Sektör Perspektifi” paneli sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Apsiyon Satış ve Pazarlama Direktörü Ersin Kazanç ise özel sektörün gelişim dinamiklerinin ele alındığı panelde konuşmacı oldu. Bu kapsamlı katılım, Apsiyon’un PropTech alanındaki liderliğini ve ekosistemi geliştirme vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

“GAYRİMENKUL TEKNOLOJİLERİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR”

Kudret Türk, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Çalıştay kapsamında sektörün geleceğini şekillendiren birçok kritik başlık ele alındı. Türkiye’de gayrimenkul sektörünün mevcut dijitalleşme düzeyi ve gelişime açık alanları değerlendirilirken; kamu kurumlarında dijital veri yönetimi ile yapay zeka tabanlı analiz imkanları da tartışıldı. Ayrıca sürdürülebilir şehircilik, akıllı bina teknolojileri ve enerji verimliliği uygulamaları öne çıkan konular arasında yer aldı. Gayrimenkul teknolojilerinde yazılım ve Ar-Ge ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik stratejik ihtiyaçlar da masaya yatırıldı. PropTech Hub’ın açılışı ve bu vesileyle düzenlenen çalıştayı, Türkiye’de gayrimenkul teknolojileri alanında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görüyorum.”