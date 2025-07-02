Coffee Factory, Amerika ve Rusya yatırımıyla güçleniyor

Türkiye’nin hızlı büyüyen kahve zincirlerinden Coffee Factory, düzenlediği yatırımcı toplantısında 2025 yılı ilk yarısında elde edilen büyüme verilerini, dijital dönüşüm yatırımlarını ve global pazarlara yönelik aktif stratejilerini kamuoyuyla paylaştı. Toplantı; yatırım fonları, sektör liderleri ve potansiyel iş ortaklarının katılımıyla gerçekleşti.





%38 b üyüme, 3 milyon TL’lik dijital yat ırım

2025’in ilk yarısında mağaza sayısını 38’e çıkaran The Coffee Factory, toplam satış hacmini %38 artırarak pazardaki konumunu güçlendirdi. Aynı dönemde, müşteri deneyimini dijitalleştirmek ve sadakat yapısını güçlendirmek amacıyla mobil uygulama altyapısı için 3 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. Uygulama; mobil sipariş, kişiselleştirilmiş kampanyalar ve dijital sadakat programı gibi özelliklerle sektöre yenilik katacak.

The Coffee Factory Genel Müdürü Batuhan Şahin, “Kahve deneyimini yalnızca mağazada değil, dijitalde de yeniden tanımlıyoruz. Sadece kahve değil; tasarımı, hızı ve akıllı sadakatiyle farklılaşan bir marka olacağız.”

Bu pazarlarda, “cozy & premium” deneyim sunan Türk markalarının artan cazibesi ve The Coffee Factory’nin butik zincir yapısı sayesinde, güçlü penetrasyon beklentisi bulunuyor.

Yerli tedarikçilerle güçlü de ğer zinciri

Coffee Factory’nin büyüme modeli; yüksek kalite, sürdürülebilir maliyet ve ekonomik katkı dengesini sağlayan yerli tedarikçi odaklı bir strateji üzerine kurulu. Kahve dışı tüm gıda ürünleri, ambalajlar, ekipman ve dijital çözümler ağırlıklı olarak Türkiye’deki üreticilerden tedarik ediliyor. Bu yaklaşım hem operasyonel esneklik sağlıyor hem de tedarik risklerini minimuma indiriyor.

Aynı zamanda bu yapı, yerli üreticilerle uzun vadeli iş birliklerini teşvik ederek çift taraflı ekonomik sürdürülebilirlik yaratıyor. Marka, yerli tedarik zinciri modelini yurt dışı açılımlarında da bir rekabet avantajı olarak konumlandırmayı planlıyor.