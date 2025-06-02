CoinTR’den büyük transfer: Arda Güler marka yüzü oldu

Türkiye kripto para borsaları arasındaki rekabet artarken, “Kriptonun Güvenli Noktası” sloganıyla çalışmalarını sürdüren CoinTR, marka yüzünü duyurdu. İspanya'nın La Liga takımlarından dünya devi Real Madrid’de forma giyen, dünyanın en iyi genç futbolcuları arasında gösterilen milli futbolcu Arda Güler, yerli kripto para borsası CoinTR’nin marka yüzü oldu.

“Her hamlede hız, her adımda güven” mesajıyla duyurulan sponsorluk anlaşması kapsamında Arda Güler; hız, güven, stratejik karar alma ve özgüven kavramlarını temsil ederken, CoinTR’nin kripto topluluğunda bırakmak istediği izlenimin anlatıcısı olarak konumlandırılıyor.

Arda Güler ve CoinTR iş birliği ile ilgili değerlendirmelerini paylaşan CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, "Santiago Bernabéu stadından kriptoya gerçekleştirdiğimiz bu transfer için çok heyecanlıyız. Genç yaşında dünya çapında bir sporcu olan Arda Güler, Türkiye’nin global spor arenasındaki çok önemli bir değeri. Arda, üstün performansı ve yeteneğiyle öne çıkıyor. Stratejik karar almadaki başarısı ve toplumda oluşturduğu güven duygusuyla CoinTR’nin sektördeki nihai hedefi ve konumuyla bire bir uyum sağlıyor. Kriptonun Güvenli Noktası CoinTR de kullanıcılarının yanı sıra ilk kez yatırım yapacakların kripto piyasasındaki pusulası oluyor." dedi.

13 yaşındayken yetenekleriyle öne çıkan ve Şubat 2019'da Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, Temmuz 2023'te Real Madrid'e transfer olarak, futbolda eşine az rastlanan yeteneklerden biri olduğunu kanıtladı. 17 yaşında A Milli Takım formasını giyen Arda Güler, 2023 yılının haziran ayında Türkiye - Galler maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı tarihinde resmi bir maçta gol atan en genç oyuncu unvanını elde etti.





HER PROFESYONELİN BİR İLK ADIMI VARDIR

Kripto varlıklar gibi dinamizmin yüksek olduğu bir piyasada işlem yapanların sporcularla ortak özellikler taşıdığına değinen Ali Eşelioğlu, “Hem kripto varlık yatırımcıları hem de Arda Güler gibi sporcular, harekete geçmek için sağlam bir zemin ve güven duygusu arar. Arda'nın stratejide temel bulan performansı, CoinTR’nin hem yeni başlayanlara hem de profesyonellere uygun özellikler sunan platformuyla bire bir örtüşüyor” ifadelerini kullandı.

"ARDA GÜLER TÜRKİYE'DEKİ TÜM GENÇLER İÇİN UMUT KAYNAĞI"

Başarılı futbolcunun The Players’ Tribune internet sitesinde “Ülkemin Çocuklarına Mektubum” başlığıyla yayımlanan mektubuna atıfta bulunan Ali Eşelioğlu, “Arda Güler, genç yaşında İspanya ligi La Liga’nın devlerinden Real Madrid’e uzanan kariyerini bu mektupta anlatıyor. ‘Hikayemin Türkiye’deki çocuklara her şeyin mümkün olabileceğini gösterebilmesini umuyorum’ diyen Arda’nın bu mütevazı tavrı ve güçlü kariyeri, ülkemizdeki tüm gençler için umut kaynağı. Arda Güler’in kendi hikayesini tüm şeffaflığıyla anlattığı mektubunda da cesaretin, güvenin ve stratejik kararların önemi görülüyor” dedi.

"COINTR İLE ÜÇ KOLAY ADIMDA KRIPTO DÜNYASINA ADIM ATILIYOT"

Sponsorluk anlaşması kapsamında Arda Güler’in profesyonel kariyerini destekleyeceklerini, onun da CoinTR’nin mesajlarını geniş kitlelere taşıyan bir elçi olacağını belirten Ali Eşelioğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Marka kimliğimizi ‘herkes için güvenli ve sağlam bir çatı’ mottosuyla yenilediğimiz Kasım 2024’ten itibaren ülkemizde kripto benimsemesini artırmaya yönelik stratejilerimize hız verdik. 2025’i bir büyüme yılı olarak gören ve her seviyeden kullanıcının kolayca kripto dünyasına giriş yapmasını mümkün kılan CoinTR olarak, futbolda parlayan yıldızımız Arda Güler ile iş birliği gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Disclaimer: Kripto varlık piyasalarının yüksek risk içerdiğini unutmayın. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarlarla yatırım yapmanız önerilir. Bu içerik, herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.