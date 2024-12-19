DSÖ: Dünya çapında 3 milyardan fazla insan nörolojik hastalıklarla mücadele ediyor

Yayınlanma: 19.12.2024 - 17:16

Güncelleme: 19.12.2024 - 17:16

Küresel çapta ileri bir sağlık sorununa dönüşen nörolojik hastalıklar giderek yaygınlaşırken, milyonlarca insanın yaşam kalitesini düşürmekle de kalmayarak hayatını tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün güncel verilerine göre, dünya çapında 3 milyardan fazla insanın nörolojik bir durumla mücadele ettiği kaydediliyor. Üstelik, nörolojik problemler şu anda dünya genelindeki sakatlık gibi büyük hastalıkların da önde gelen nedeni olarak kabul ediliyor. Nöroloji alanında yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Lokman Hekim Sağlık Grubu bünyesinde görev yapan Uzm. Dr. Oya Yakut ise epilepsi, baş ağrısı ve hareket bozuklukları gibi nörolojik rahatsızlıkların tedavisi konusunda uygulanan yenilikçi tedavi yöntemlerini ve faydalarını açıkladı.

“Nörolojik hastalıkların tedavisinde bireyselleştirilmiş ve multidisipliner yaklaşımlar şart”

Uzm. Dr. Oya Yakut, konuya ilişkin, “Beynimizin karmaşık yapısı, hastalıkların teşhisini ve tedavisini zorlaştırırken, aynı zamanda bu alandaki araştırmaların ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Alzheimer, parkinson, epilepsi, multipl skleroz (MS) gibi hastalıklar, sadece bireylerin değil, toplumların da yükünü artırıyor. Hastaların ihtiyaçlarına özel olarak tasarladığım tedavi planları ile nörolojik sorunlarla mücadele edenlere daha konforlu bir yaşam sunuyorum” açıklamasında bulunurken nörolojik hastalıkların tedavisinde bireyselleştirilmiş ve multidisipliner yaklaşımların faydalarını da şu sözlerle paylaştı:

“Örneğin epilepsi hastalarına uyguladığımız özel tedavi planları, nöbetlerin kontrol altına alınmasında ve hastaların yaşam kalitelerinin artırılmasında çok önemli rol oynuyor. Aynı şekilde, kronik baş ağrıları ve migren için geliştirdiğimiz multidisipliner tedavi yaklaşımlarıyla baş ağrılarının önlenmesinde ve hastaların günlük yaşamlarına daha konforlu bir şekilde devam etmesini sağlıyoruz. Parkinson ve diğer hareket bozukluklarını tedavi etmek için ileri düzey teknolojik tedavi protokollerini kullanırken hastaların hareket kabiliyetlerini en üst seviyeye çıkarabiliyoruz. Hafıza kayıpları ve demans gibi nörolojik hastalıklarda da hastaların zihinsel fonksiyonlarının korunması ve ilerleyişin yavaşlatılması amacıyla özel tedavi programları geliştiriyoruz.”

“Hastalarımın yaşam kalitesini yükseltiyorum”

Nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde en son teknoloji ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizen Uzm. Dr. Oya Yakut, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ulusal ve uluslararası konferansların aktif bir katılımcısı olarak, burada edindiğim bilgileri tedavi protokollerine entegre ediyorum. Gelişmiş beyin görüntüleme teknikleri, elektromiyografi (EMG) ve sinir iletimi hızı ölçümü gibi ileri düzey tanı yöntemlerini etkin bir şekilde kullanarak doğru ve hızlı tanı konulmasını sağlıyorum. Hastaların ihtiyaçlarına özel olarak tasarladığımız tedavi planlarımızla nörolojik sorunlarla yaşayan kişilere daha konforlu bir yaşam sunuyorum.”