DÜNYACA ÜNLÜ SANAT ZİRVESİ İSTANBUL’DA!

Avrupa’nın en prestijli sanat platformlarından Art Port, İstanbul’daki ilk fuarında eser koleksiyonunu sanatseverlerin beğenisine sundu.

Viyana merkezli oluşumun “The Art of Crossing Borders” temalı fuarında, Andy Warhol, Friedensreich Hundertwasser, Arnulf Rainer, Emil Nolde, Herbert Brandl ve Sabine Wiedenhofer gibi efsane sanatçıların eserleri yer aldı.

Fuarın dikkat çeken parçaları arasında:

* Hundertwasser – Arkadenhaus (€680.000)

* Herbert Brandl – Without Title (€200.000)

* Sabine Wiedenhofer – GPaH (€194.690)

* Emil Nolde – Stiefmütterchen und Federbusch (€165.000)

* Edward Cucuel – Träumerei (€145.000)

* Ve Andy Warhol’un ikonik Marilyn serisinden iki tablo (Reversal Marilyn ve Marilyn 1967, her biri €120.000) öne çıktı.

Etkinliğin küratörlüğünü Wolfgang Pelz ve Kaan Aras üstlenirken; organizasyonun yaratıcı yönlendirmesi ve basın iletişimi Noire Media Collective, prodüksiyon tarafından yürütüldü.

Sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim de etkinlikte yer aldı.

Sanatsever Burcu Kıratlı, etkinliğe katılan isimler arasındaydı. Sanatçıların eserlerini yurt dışında da takip ettiğini belirten Kıratlı, “ben modanın insanın içinde iyi hissettiği kıyafetler olduğunu düşünüyorum sana yakışmıyorsa bir şey moda diye giymemeli bence” dedi. Yakında yeni projelerle ekranlara döneceğini söyleyen oyuncu, son günlerde sporla çok ilgilendiğini belirtti. Genlerinde de spora yatkınlık olduğunu dile getiren Burcu Kıratlı, yemeğe çok düşkün olmasına rağmen kilo almadığını söyledi.

Oyuncu Birand Tunca da sergiye katılan isimler arasındaydı. Daha önce Viyana’daki fuarı ziyaret ettiğini söyleyen Tunca, “İstanbul’a getirdikleri için de mutlu oldum” dedi. Birbirinden pahalı eserlerin bulunduğu sergiye beğenilerini dile getiren oyuncu, TRT’de yayınlanan Cennetin Çocukları projesinde yer aldığını ve çoğunlukla Ayvalık’ta zaman geçirdiğini belirtti. Özel hayatı hakkında ise “hayatımda kimse yok” ifadelerini kullandı.

Emrullah Turanlı, “sanat için her zaman destekçi olduk olmaya da devam edeceğiz çok ömür ve mutluluk verici desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Sergiyle ilgili “nasıl çıktı bu fikir” sorusuna ise “çok değerli eserler sergileniyor çok mutlu olduk biz de sonuna kadar destekçisiyiz” yanıtını verdi.

Kerem Tümay ise, “Türkiye’nin en önemli sergilerinden bir tanesi, ülkemizdeki sanatçıların gelişimi ve dünyaya tanıtılması adına çok büyük artı oldu. Taşyapı’nın içinde bulunan sergide burası sürekli aktivite yeri olacak, bütün sivil toplum örgütlerine açık bir salon. Zaman zaman bu tür aktiviteler oluyor” dedi. “Birbirinden değerli eserleri yan yana getirmek zor mu?” sorusuna ise “kolay değil tabi bunların hepsi dünyanın değişik ülkelerinden buraya geliyor, teminatları yatırılıyor, büyük bir emek ama ülkemiz için her şeye değer” cevabını verdi.

Geceye katılan bir diğer isim Eylül Tumbar oldu. Heyecanlı olduğunu dile getiren oyuncu, sanatı yakından takip ettiğini söyleyerek “daha önceden İtalya’ya sadece resim sergileri için gitmiştim” dedi. Yeni proje için çalıştığını belirten oyuncu, yeni sezonda NOW dizisinde bir doktor karakterine hayat vereceğini açıkladı. İlişkisi için “her şey yolunda” diyen Tumbar, evlilik sorularına “yok canım teşekkür ederim” yanıtını verdi.

Yazın bolca tatil yaptığını söyleyen oyuncu, kış tatili için de sıcak bölgeleri tercih ettiğini dile getirdi. Son günlerde konuşulan aynı oyuncuların farklı dizilerde rol almasıyla ilgili olarak ise “gençlerin ve yeni nesil oyuncuların daha çok görünmesini hepimiz isteriz, bu dünyada böyle baktığımızda hep böyle ilerliyor, böyle şeyler üzücü yanları oluyor ama yapabilecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Setlerde erkek oyunculara daha çok konfor alanı yaratıldığı iddialarına “ben bu konuda şanslıydım, partner konusunda da oyuncu konusunda da çok keyifli geçti setlerim” dedi. Oyuncuların bölüm başı ücretlerinin cinsiyete göre değiştiği sorusuna ise “keşke her şey daha adil olsa ama benim diyeceklerim sadece düşüncede kalıyor, keşke bir şeyler değişse de biz de ona göre yaşasak” cevabını verdi.