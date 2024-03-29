E-Ticaret Uzmanı Mert Yiğit Yıldız: “Global Pazar Yerlerinde Satış Yaparak Şirketinizi Büyütebilirsiniz”

Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:39

Güncelleme: 29.03.2024 - 15:39

Yıldız, yaptığı açıklama “E-ticarete başlamak istiyorsanız birinci önceliğiniz müşteri memnuniyetine önem, Amazon’a ise güven veren bir e-ticaret uzmanı olmak. Bu 2 temel faktörü dikkate aldırınız sürece mağazanızı adım adım büyütebilir, Amazon’da yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.” İfadelerini kullandı.

Mert Yiğit Yıldız’ın e-ticarete başlamak isteyenlerin bu 5 adımı dikkatli bir şekilde izlemesi gerektiğini söyledi:

Ürün Araştırmanızı İyi Yapın:

“Amazon'da başarılı olmanın temeli doğru ürünü bulmaktan geçer. Özellikle Arbitraj satıcıları için popüler ve rekabetçi bir alanda yeni bir mağaza açmak, başlangıçta zorlayıcı olabilir. Bunun yerine, daha az rekabetçi bir niş bulmak ve bu alanda öne çıkmak daha mantıklı olabilir. Ürün araştırması yaparken, Amazon'un satış verilerinden faydalanın ve potansiyel kar marjınızı göz önünde bulundurun.”

Ürün Listelemenize Dikkat Edin:

“Ürün listeniz Amazon'da müşterilere sunacağınız vitrininizdir. Dolayısıyla, ürünlerinizi doğru şekilde listeleyip optimize etmek kritik öneme sahiptir. Başlıklarınızı, açıklamalarınızı ve anahtar kelimelerinizi dikkatlice seçin ve ürünlerinizi potansiyel müşterilere çekmek için görseller kullanın. Bu noktada Amazon yazılımlarını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Biz MZN Danışmanlık olarak öğrencilerimize destek olması için kendi yazılım programımızı devreye soktuk. Ürün bulmadan fiyat listelemeye kadar büyük bir kolaylık sağladığını düşünüyorum.”

Stok ve Lojistik Planlaması:

“Başarılı bir Amazon satıcısı olmak, stok yönetimi ve lojistik planlama konularına da hakim olmayı gerektirir. Ürünlerinizin stokta olduğundan emin olun ve Amazon'un Fulfilled by Amazon (FBA) hizmetini kullanarak lojistik süreçlerinizi optimize edebilirsiniz. FBA, zaman kazanmak açısından gerçekten etkili bir araç. Amazon’un güvencesinde ürünlerinizi müşterinize iletebiliyorsunuz daha ne olsun!”

Müşteri Memnuniyeti:

“MZN Danışmanlık olarak net bir politikamız var: Müşteri memnuniyeti. Bu politikamızın temeli aslın Amazon’un politikasına dayanıyor. Amazon’da iyi bir satıcı olmak istiyorsanız müşterilerinize eksiksiz ve hatasız ürün göndermeniz şart. Başarılı bir Amazon satıcısı olmanın sırrı, sadece ürünlerinizi listelemekle değil, aynı zamanda onları tanıtmak ve müşterilerinize mükemmel bir hizmet sunmakla da ilgili Amazon içi ve dışı pazarlama stratejilerinizi geliştirin, müşteri yorumlarına mutlaka yanıt verin ve her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutun. Bu sizin kazancınızı 2-3 katına çıkaracak.”

Güvenilir Bir Firmadan Danışmanlık Desteği Alın:

“E-ticaret dünyası hızla büyüyor ve bu büyümeden pay almak isteyenler için Amazon, muhteşem bir başlangıç noktası olabilir. Ancak, bu dev platformda başarılı olmak için bazı stratejik adımlar atmak önemli. Arkadaşlar maalesef ki bu rekabet ortamında tek başına tutunmaya çalışmak çok zor. Size bu stratejileri belirleyecek güvenilir ve kaliteli bir danışmanlık hizmeti lazım.

Peki, ne yapacaksınız? Öncelikle danışmanlık şirketinizi iyi bir şekilde araştırın ve mutlaka müşteri yorumlarını okuyun. Sosyal medyalarını inceleyin, Google yorumlarına bakın. Burası danışmanlık şirketi seçmeniz için size referans olacaktır. Biz MZN Danışmanlık olarak en çok buna dikkat ediyoruz ve öğrencilerimizin kazançlarına açık bir şekilde sosyal medyamızda paylaşıyoruz. Bu durum hem geleceğin e-ticaret adaylarına cesaret veriyor hem de Türkiye’de güvenli e-ticaret eğitiminin temellerini atıyor.

Sonuç olarak, Amazon'da e-ticarete başlamak heyecan verici bir yolculuktur, ancak başarılı olmak başta sabır ve stratejik düşünme gerektirir. Size verdiğim ipuçlarını takip ederek, Amazon'da kendi başınıza bir işletme kurabilir ve e-ticaret dünyasında adınızı duyurabilirsiniz.” Diyerek açıklamalarını sonlandıran Yıldız, E-ticarete başlamak isteyenlerin özellikle danışmanlık şirketlerinin ücretsiz eğitimlerini takip etmeleri gerektiğini belirterek, bu durumun hem Amazon’da e-ticaret yapmanın ayrıntılarını öğrenmek hem de eğitim alınacak e-ticareti danışmanlık şirketine karar vermek açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.