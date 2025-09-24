Kalıcı makyaj küresel bir endüstri oluyor, Türk uzman Cansu Durkun Abalı eğitim ve inovatif uygulamalarla çıkıyor

Yoğun tempolu modern yaşamın beraberinde getirdiği hızlı ve pratik çözümler arayışı, güzellik ve bakım alışkanlıklarını da dönüştürüyor. Kalıcı makyaj (Permanent Make-Up - PMU), bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Kadınlara sabah rutinlerinde zaman kazandıran, doğal ve kalıcı bir estetik sunan uygulamalar, yalnızca kozmetik değil; aynı zamanda psikolojik ve sosyal faydalarıyla da dikkat çekiyor. Türkiye’nin önde gelen kalıcı makyaj uzmanlarından Cansu Durkun Abalı, hızla büyüyen endüstride yalnızca uygulayıcı olarak değil; eğitici, inovatif lider ve toplumsal fayda üreticisi kimlikleriyle fark yaratıyor.

“Kadınlar gün boyu taze ve profesyonel bir görünümle var olmak istiyor”

Pigmentoloji, yüz oranları ve renk teorisi konusundaki uzmanlığı ile tanınan Abalı, bugüne kadar binlerce öğrenciye eğitim verdi. Kurucusu olduğu Cansu Durkun Beauty Academy bünyesinde şimdiye dek 5 bini aşkın kadın, kalıcı makyaj eğitimi alarak meslek sahibi oldu. Eğitimlerinde teknik yetkinliğin yanı sıra hijyen, bireysel ihtiyaç analizi ve uygulama etiği gibi başlıklara da ağırlık veren Abalı, canlı demolar ve belgesel formatlı içerikleriyle yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de tanınan bir uzman haline geldi.

Üç yıl üst üste IGDESO "Üstün Başarı" ödülüne layık görülen Cansu Durkun Abalı, kalıcı makyajın günümüzde yalnızca bir güzellik uygulaması değil, yaşam kalitesini artıran bir ihtiyaç haline geldiğini belirterek, “Kadınlar artık her sabah makyaj yapmak zorunda kalmadan, gün boyu taze ve profesyonel bir görünümle var olmak istiyor. Kalıcı makyaj, bu anlamda yeni bir dönem başlatıyor. Uygulamalar artık çok daha kişisel, doğal ve bilimsel temellere dayalı. Bu alanda doğru bilgiyle ilerleyen her profesyonelin önü açık” dedi.

“Kalıcı makyaj sektörü, çok katmanlı bir yapıya dönüştü”

Fortune Business Insights verilerine göre 2024’te 152,4 milyon dolar büyüklüğe ulaşan küresel PMU pazarı, 2032’ye kadar %7,9’luk bileşik yıllık büyüme oranıyla 277,8 milyon dolara dayanacak. Hızla büyüyen bu pazar regülasyonların, teknik standartların ve eğitimin önemini de beraberinde getiriyor. Sadece sektördeki bir uygulayıcı değil; standartları belirleyen, eğitimle güçlendiren ve küresel PMU ekosistemine yön veren bir figür olarak konumlanan Cansu Durkun Abalı,

“Kalıcı makyaj sektörü artık sadece bireysel estetik ihtiyaçlara değil, küresel sağlık, hijyen ve eğitim standartlarına da temas eden çok katmanlı bir yapıya dönüştü. Sektörü büyümesi, regülasyonların sıkılaştığı, bilgi kalitesinin ve teknik yeterliliğin daha da önem kazandığı bir döneme işaret ediyor. Artık dünya sahnesinde var olabilmek için sadece iyi uygulama yapmak yeterli değil; bilgiyi üretmek, paylaşmak ve yaygınlaştırmak gerekiyor. Ben de bu anlayışla eğitim, etik ve inovasyon ekseninde sektöre katkıda bulunmaya devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

Uluslararası arenada Türk bir uzman: Cansu Durkun Abalı

Cansu Durkun Abalı, 3-6 Ekim’de Rotterdam'da gerçekleştirilecek Eyebrow Festival YOU'da konuşmacı, jüri üyesi ve sunucu olarak sahne alacak. İstanbul’un ev sahipliğindeki Worlds PMU etkinliğinde ise hem ana konuşmacı hem de büyük finalin jüri üyesi olarak görev yapacak. 2026’da da PMU Endonesia’nın da hem ortak organizatörü hem de ana konuşmacısı olarak konumlanacak olan Abalı, önümüzdeki dönemde kalıcı makyaj uygulamalarının yapay zeka destekli yüz analizleri ve ileri pigment teknolojileriyle daha da gelişeceğini söyledi.

Abalı, “Kalıcı makyaj uygulamaları bugün sadece estetik kaygılarla değil, kişinin kendine bakışıyla ve sosyal yaşamla kurduğu bağla da doğrudan ilişkili. Özellikle kaş, eyeliner ve dudak bölgelerinde yapılan işlemler, kişinin yüz hatlarını dengeleyip daha enerjik, dinç bir görünüm sağlıyor. Bu da hem profesyonel hayatta hem de sosyal çevrede güven algısını olumlu yönde etkiliyor. Öte yandan, alopesi, vitiligo ya da yara izleri gibi medikal durumlardan kaynaklı kayıplarda kalıcı makyajın sağladığı dönüşüm, çok daha önemli” ifadelerini kullandı.

Nitekim yalnızca mesleki başarılarıyla değil, toplumsal duyarlılığıyla da dikkat çeken Cansu Durkun Abalı, alopesi hastalığı nedeniyle kaşlarını kaybeden bireylere yönelik ücretsiz uygulamalar gerçekleştiriyor. Bu sosyal sorumluluk projeleriyle kişinin aynaya güvenle bakabilme hakkını estetikle buluşturuyor.