Kuyum sektörünün yeni merkezi İstanbul’da açıldı

Yayınlanma: 26.09.2024 - 12:45

Güncelleme: 26.09.2024 - 12:45

Takı severlerin tercihleri, her gün yeni trendlerle birlikte değişirken bu gelişmelere karşı uyum sağlamak, dirençli ve sürdürülebilir yapıya sahip olmak isteyen markalar, altyapılarını geliştirmeye odaklanıyor. Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren markaların verimliliğini artırmak amacıyla harekete geçen INNO Gayrimenkul Yatırım ise Başakşehir’deki çevre dostu Model Kuyum Merkezi'nin açılışını 19 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirdi.

İstanbul’un en yeni ve prestijli merkezlerinden biri olan projelerinin açılışını görkemli bir törenle gerçekleştirdiklerini belirten INNO Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yaman, “Geçmişten ilham alarak kuyumculuğun geleceğini şekillendirirken, işini geleceğe taşımak isteyenler için de özel çözümler sunuyoruz. Konumu, konsepti ve mimari yapısıyla kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tüm ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyoruz” dedi.

"ÖRNEK TEŞKİL EDECEK PROJEMİZLE ÇITAYI ÇOK YÜKSELTTİK"

Kuyumculuk sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralayarak işletmelerin daha verimli çalışmasını ve ticaret hacminin artırmayı amaçladıklarını dile getiren Ali Yaman, “Merkezimizdeki 270 bağımsız bölümden 226’sı sahiplerine teslim edildi. İlk 6 ayda %80 talep gören projemiz, yatırımcısına yüksek getiri sağlamaya devam ediyor. Doğru altyapı çözümleri ve malzeme kullanımları ile çağımızın modern atölyeleri için tüm detaylar düşünüldü. Örnek teşkil edecek nitelikte olan tesisimizle çıtayı ulaşılması zor bir noktaya çıkardık. Projede %100 doluluk sağlandığında yaklaşık 4 bin çalışanın bulunacağı büyük bir kuyum merkezi olacak” ifadelerini kullandı.

"SEKTÖRDEKİ TÜM İHTİYAÇLARA YENİ NESİL ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ"

INNO Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yaman sözlerini şöyle tamamladı:

“Konumu, konsepti ve mimari yapısıyla Model Kuyum Merkezi 7 metreye varan tavan yükseklikleri, farklı taleplere uygun çözümleri, ekonomik aidatlar, otopark çözümleri, sanayi elektriği özellikleri ile sektörde faaliyet gösteren işletmelerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek altyapıya sahip. Başakşehir’de olan merkezimiz konumuyla da sektörün ihtiyacı duyduğu lokasyonlara ulaşım konusunda büyük kolaylık barındırıyor.”

"KUYUMCUKENT VE KAPALI ÇARŞI’YA RING SERVİS İMKANI TANIYORUZ"

Açılış töreninde projeyle ilgili detayları paylaşan INNO Genel Koordinatörü Altuğ Teközgen ise, “Çevre dostu ve modern teknolojik altyapımızla sektöre yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyoruz. Tüm ayrıntıları özenle düşünülen merkezimizle sektörün tüm ihtiyaçlarına sürdürülebilir ve çevre dostu çözümler sunduk. Güçlü elektrik altyapısı, çevre şartnamelerine %100 uyumlu ve modern arıtma sistemleri, asit baz sistemleri bulunuyor. Sıcak baca altyapı sistemleri, balkonlu imalathaneler, gu¨neş panelleri ve bağımsız ısıtma/soğutma avantajlarıyla tu¨m taleplere çevre dostu ve yenilikçi çözümler sunuyoruz. Merkez, Kapalıçarşı'ya 15 kilometre, Kuyumcukent'e 10 kilometre, İstanbul Havalimanı'na ise 30 kilometre mesafede yer alıyor. Kuyumcukent ve Kapalı Çarşı’ya ring seferleriyle de ulaşım imkanı tanıyoruz” şeklinde konuştu.