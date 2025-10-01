MASAK netleştirdi: Kripto şirketleri için yeni müşteri kabulünde görüntülü görüşme şart

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 30 Eylül tarihinde Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi ve Sıkılaştırılmış Tedbirler Rehberi’ni güncelledi. Kripto varlık hizmet sağlayıcılar için bir dizi yükümlülüğü açığa kavuşturan rehberler, MASAK internet sitesinde yayımlandı. Paribu Hukuk Müşaviri Aysu Düz, MASAK tarafından yapılan güncellemelere ilişkin detayları paylaştı.

Yeni müşteri kabulünde görüntülü görüşme şartı

Kripto şirketlerinin yeni kullanıcı kabulünde zorunlu hâle gelen hesap doğrulama sürecine dair bir belirsizlik daha netleştirildi. MASAK, son güncellemeyle müşteri kabul süreçlerinde yüz tanıma yoluyla canlılık testi ve görüntülü görüşme ikiliğini ortadan kaldırdı.

MASAK’ın 13 Mart 2025 tarihinden itibaren hesap oluşturan tüm kullanıcılar için kimlik doğrulamada görüntülü görüşme şartı arayacağını belirten Paribu Hukuk Müşaviri Aysu Düz, “Başka bir deyişle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğlerinin yürürlüğe girmesiyle yeni müşteri kabulünde görüntülü görüşme şartı netleşmiş oldu. Bu güncellemeyle, 25 Aralık 2024 öncesinde ve 13 Mart 2025 sonrasında hesap oluşturan kullanıcıların kimlik doğrulama adımlarını tamamlayabilmesi için görüntülü görüşme yapmış olmaları şartı aranacak. 25 Aralık 2024 - 13 Mart 2025 tarihleri arasında, canlılık testi de içeren uzaktan kimlik doğrulama yöntemiyle hesap oluşturan kullanıcılar için ise görüntülü görüşme zorunluluğu aranmayacak” dedi.

KVHS tanımının kapsadığı tüm şirketler MASAK yükümlüsü

13 Mart 2025 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" ile "kripto varlık hizmet sağlayıcı”, ”saklama kuruluşu","platform" gibi kavramların tanımları belirlenmişti. Ancak saklama kuruluşlarının da MASAK yükümlüsü olup olmayacağı belirsizliği sürüyordu. Son güncellemeyle, MASAK yükümlülüklerinin kimler için geçerli olduğunun da netleştiğini vurgulayan Aysu Düz, “MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcı (KVHS) tanımı kapsamında Platformların, Saklama Kuruluşlarının ve kripto varlıkların ilk satış ya da dağıtımı dahil olmak üzere kripto varlıklarla ilgili hizmet sağlamak üzere belirlenmiş diğer kuruluşların da MASAK yükümlüsü olduğunu belirtti. Diğer yandan kripto varlık şirketleri, yabancı kimlik numaralı müşterilerin kabul süreci gibi kimi durumlarda, kimlik tespitini kurye veya destek hizmeti kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirebiliyordu. MASAK, kullanıcı kimlik tespitinde üçüncü taraf hizmeti alınması durumunda da tüm sorumluluğun doğrudan KVHS’lerde olacağını açıklığa kavuşturdu” diye konuştu.

Platform – saklama kuruluşu yükümlülükleri belirginleşti

MASAK’ın güncellediği rehberlerde, kripto varlık transferlerinde gönderici ve alıcı bilgilerinin paylaşılmasını zorunlu kılan Seyahat Kuralı’nın (Travel Rule) uygulanmasına dair ayrıntılar da yer aldı. Buna göre, müşterilere ait varlıkların yüzde 100’ünün saklama kuruluşunca saklanması halinde platformlar, Travel Rule uygulamak zorunda olmayacak, ancak diğer yükümlülükleri devam edecek. Müşteri varlıklarının yüzde 100’ünün saklama kuruluşunda saklanmasının müşterilerin transfer işlemi taleplerinin saklama kuruluşunun sıcak cüzdanlarıyla gerçekleştirilmesi anlamına geldiğini hatırlatan Paribu Hukuk Müşaviri Aysu Düz, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Böyle durumlarda Seyahat Kuralı yükümlülüğünün saklama kuruluşu tarafından yerine getirilmesi bekleniyor. Öte yandan saklama kuruluşlarının platform müşterileriyle haricen bir sözleşme imzalaması gerekmeyecek. Ancak saklama kuruluşlarının, platform müşterilerinin tanınması için gerekli tedbirleri alması beklenecek. Başka bir deyişle saklama kuruluşlarının, platform müşterilerine ait kimlik bilgilerine sahip olmaları gerekecek.”

