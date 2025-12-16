Paribu’dan yapay zekâ ile hazırlanmış şarkılardan oluşan bir kripto albümü: Crypto Vibes

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren ve Türkiye kriptovarlık ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu, kripto piyasalarının değişken ruh hâllerinden ilham alınarak hazırlanan Crypto Vibes albümünü tüm müzik platformlarında yayınladı.

KRİPTO DÜNYASININ DUYGULARI MÜZİĞE DÖNÜŞTÜ

Paribu’nun hayata geçirdiği Crypto Vibes projesi, kripto piyasalarının dalgalı yapısından ilham alarak bu dinamik atmosferi müzik aracılığıyla yeniden yorumluyor. Albümde yer alan 10 şarkıdan her biri, piyasalardaki farklı dönemlerin yarattığı duygu geçişlerini müzikal bir dille ifade ediyor.

Böylece piyasanın yükselişleri, düşüşleri ve heyecan yaratan dönemleri, yapay zekâ desteğiyle özgün melodilere dönüşüyor.

CRYPTO VİBES’IN DİJİTAL EVRENİ

Proje, müziğin yanında video üretimleriyle de desteklenen bütüncül bir deneyim sunuyor. Albümde yer alan her şarkıya özel olarak hazırlanan yapay zekâ destekli videolar, parçaların duygu tonunu yansıtıyor.

MARKA İLETİŞİMİNDE YENİ BİR SES

Crypto Vibes yalnızca dijital platformlarda değil, Paribu’nun marka iletişimi alanında da yeni bir ifade aracı hâline geldi.

Albüm, markanın kültürel etkileşimini güçlendirirken aynı zamanda pazarlama süreçlerinde yaratıcı bir malzeme olarak konumlanarak iletişim çalışmalarına farklı bir boyut kazandırıyor.Paribu Records’un ilk albümü Crypto Vibes Spotify’da, YouTube’da ve tüm müzik platformlarında dinlenebiliyor.