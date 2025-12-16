Habertürk'te sular durulmuyor! Fevzi Çakır istifa etti: 'Gerçekler net biçimde ortaya çıkmıştır'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.12.2025 15:50:00
Haber Merkezi
TMSF'nin kayyım atandığı, son olarak Mehmet Akif Ersoy olayının patlak verdiği Can Medya Grubu'nun Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden alınmasının ardından Habertürk TV'de kriz devam ediyor. 

Habertürk TV'nin de içinde olduğu Can Medya Grubu'nun Ankara Temsilciliği görevini yapan Fevzi Çakır, görevinden istifa etti. Çakır, istifa kararını sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. 

Çakır'ın istifa açıklaması şöyle:   

"Her profesyonel yapıda olduğu gibi, yönetim değişiklikleri sonrasında organizasyonel yapılanmanın ve ekip tercihlerinin değişmesi doğaldır. Bu nedenle, uzun yıllardır görev yaptığım medya kuruluşunun TMSF’ye devrinin ardından, herhangi bir yeni görev talebim olmadığını kendilerine bildirmiştim.

Yeni yönetimimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda, bir süre daha görevimi uyum içerisinde sürdürdüm. Bununla birlikte, kurumumuz dışında da uzantıları bulunan organize bir yapı karşısında yaklaşık 1,5 yıl boyunca yoğun ve yıpratıcı bir mücadele verdim. Bugün gelinen noktada gerçekler net biçimde ortaya çıkmıştır. Buna rağmen üzgünüm; zira böyle bir sonucu, “onlar için dahi” istemeyecek bir karaktere sahibim.

Makamlar gelip geçicidir. Ben gazeteciyim. Bu meslekte makamlarla var olmadım. Hayatım boyunca gazetecilik dışında herhangi bir gelirim olmadı. Emeğimle, alın terimle bu noktaya geldim. Hamdolsun alnım ak, başım diktir. Bu nedenle, yeni bir ufuk açmak ve bir süre dinlenmek, benim için de anlamlı ve doğru bir adım olacaktır.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında; 13 yıldır büyük emek verdiğim kurumumdan, hiçbir baskı ya da yönlendirme olmaksızın, tamamen hür irademle ve yönetimin yeni organizasyon yapısını rahatlatmak amacıyla istifa ediyorum. Bu markanın, bu çatının en kısa sürede eski, güçlü ve saygın günlerine yeniden kavuşmasını temenni ediyorum.

Bu süreçte birlikte omuz omuza çalıştığım, Habertürk markasının kurumsal kimliğini yıllar boyunca “emek ve ilke” temelinde inşa eden tüm ekip arkadaşlarıma ve meslek büyüklerime teşekkür ediyorum."

