Prof. Dr. Ali Gürlek: Cilt yaşlanmasıyla mücadelede doğal yenilenme süreçlerini desteklemek mümkün

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Gürlek, kendi kliniğinde yürüttüğü çalışmalar ışığında, son yıllarda özellikle kök hücre potansiyeli taşıyan dokuların cilt yenilenmesi ve genel doku sağlığı konusunda bilimsel araştırmalarda daha fazla öne çıktığını söylüyor.

Prof. Dr. Gürlek şöyle konuştu:

“Bilim dünyasında son yıllarda vücudun bazı dokularının yüksek hücresel potansiyele sahip olduğu ve doğal iyileşme süreçlerine katkı sağlayabildiği yönündeki bulgular daha görünür hâle geldi. Bu nedenle insanlar, cilt yaşlanmasıyla mücadelede vücudun kendi doğal mekanizmalarını destekleyen yaklaşımlara daha çok yöneliyor.”

Prof. Dr. Gürlek, cildin yaşlanma sürecini tetikleyen faktörlerin yalnızca biyolojik süreçlerle sınırlı olmadığını vurguladı:

“Yaş, güneş, hava kirliliği, stres, uykusuzluk, beslenme bozuklukları ve yerçekimi gibi faktörler cilt dokusunu zamanla zayıflatıyor. Bu etkiler birikerek hem görünümü hem de cildin genel sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.”

Kendi kliniğinde doğal yenilenme kapasitesini desteklemeye yönelik yaklaşımlara ilginin arttığını belirten Prof. Dr. Gürlek, tedavi yöntemi detayına girmeden genel değerlendirmelerde bulundu:

“Tek bir uygulamanın mucize yaratması beklenmemeli. Cilt sağlığı; yaşam alışkanlıkları, güneşten korunma, düzenli bakım rutinleri, doğru beslenme, yeterli uyku ve stres yönetimiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu faktörler güçlü olduğunda, kişinin cilt yenilenme kapasitesi de doğal olarak artar.”

Ciltte parlaklık, canlı görünüm ve sıkılığın yalnızca gençlik beklentisiyle değil, aynı zamanda kişinin ruh hâli ve sosyal yaşamındaki konforuyla bağlantılı olduğunu belirten Gürlek, bu nedenle cilt bütünlüğünün genel sağlık çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kök hücre açısından zengin dokuların neden bilimsel olarak ilgi çektiğine dair genel bir değerlendirme de yapan Prof. Dr. Gürlek şunları ekledi:

“İnsan vücudundaki bazı dokuların yüksek hücresel kapasite taşıdığı biliniyor. Bu yapıların sahip olduğu potansiyel, yenilenme süreçlerinin anlaşılmasında önemli ipuçları sunuyor. Bu durum, doğal süreçlerin nasıl desteklenebileceğini merak eden kişilerde de ciddi bir ilgi oluşturuyor.”

Açıklamasının sonunda bütüncül yaklaşımın önemine dikkat çeken Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Cildimiz zamanla yıpranabilir, bu doğal bir biyolojik süreçtir. Ancak bu süreci daha kontrollü yönetmek, daha sağlıklı bir cilt yapısını korumak ve kişinin kendisini iyi hissetmesini sağlamak mümkündür. Önemli olan, kişinin kendi biyolojik süreçlerini doğru yönlendirmesi ve doğal yenilenme mekanizmalarını desteklemesidir.”

Prof. Dr. Ali Gürlek, kendi adını taşıyan Ali Gürlek Kliniği’nde cilt sağlığı, doğal yenilenme süreçlerinin desteklenmesi ve genel bakım yaklaşımları üzerine bilgilendirici çalışmalar yürüttüğünü, bu alana yönelik danışan taleplerinin her geçen gün arttığını ifade etti.