Rixos’un, Hurghada'daki ikinci oteli, Rixos Premium Magawish Bay View açıldı

Hurghada’daki ilk oteli olan, Rixos Premium Magawish Suites & Villas’ın hemen yanında konumlanan tesis, Rixos’un uluslararası ölçekte tanınan “Ultra Her Şey Dahil” deneyimini modern mimari, güçlü gastronomi seçenekleri, sosyal yaşam alanları ve kapsamlı resort hizmetleriyle bir araya getiriyor.

Hurghada Uluslararası Havalimanı’na sadece 7 km mesafede yer alan Rixos Premium Magawish Bay View, Kızıldeniz’in kristal berraklığındaki sularına ve upuzun altın sarısı kumsalına doğrudan erişim sunuyor. Deniz, güneş ve su sporlarını rafine bir lüksle harmanlayan tesis, bölgenin küresel turizmdeki çekim gücünü daha da yukarı taşımayı hedefliyor.

Rixos Mısır otelleri CEO’su Erkan Yıldırım, yeni tesisle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Rixos Premium Magawish Bay View, Kızıldeniz’deki büyüme vizyonumuzun önemli bir kilometre taşı. Hurghada’nın uluslararası turizmde yükselen konumuna inanıyor ve bölgenin potansiyelini uzun vadeli bir perspektifle değerlendiriyoruz. Bugün Rixos olarak yalnızca resort işletmeciliği yapmıyor; gastronomi, eğlence, spor, wellness ve yaşam tarzını bir araya getiren destinasyon deneyimleri oluşturuyoruz. Rixos Premium Magawish Bay View ile birlikte Hurghada’nın dünya çapında tercih edilen resort destinasyonlarından biri olma yolculuğuna katkı sağlamayı sürdürüyoruz.”

Toplam 442 konaklama biriminden oluşan otel; premium odalar, geniş süitler ve özel villalardan oluşan seçkin bir portföy sunuyor. Akıllı oda teknolojileriyle donatılan tesiste, genişliği 240 metrekareye ulaşan süitlerin yanı sıra, panoramik manzarası ve kendine ait havuzlu geniş terasıyla fark yaratan Skyline Suite seçenekleri yer alıyor.

Dokuz farklı yüzme havuzu, Kızıldeniz’in sonsuzluğuyla birleşen bir Infinity Pool ve modern bir marina erişimi tesisin dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor. Aktif bir tatil düşleyenler için paddleboard, su kayağı ve kite surf gibi popüler su sporları resort yaşamının merkezinde yer alırken, tesis bünyesindeki özel at çiftliği misafirlere Kızıldeniz kıyısında ata binme ayrıcalığı sunarak tatil anılarını unutulmaz kılıyor.

Daha üst seviyede kişiselleştirilmiş bir hizmet deneyimi arayan misafirler için tasarlanan, kendine ait özel yüzme havuzlu 17 villanın yer aldığı villa konsepti ise tesisin en seçkin konaklama alternatifleri arasında öne çıkıyor.

Gastronomi deneyimi, tesisin öne çıkan unsurlarından biri olarak dikkat çekiyor. Uluslararası açık büfe konseptiyle hizmet veren Turquoise Restaurant’ın yanı sıra Güney Amerika mutfağından ilham alan Casa Fiesta, Peru mutfağı sunan Peruana, Hint mutfağına odaklanan Rasa Restaurant, İtalyan mutfağı deneyimi sunan L’Olivo Restaurant ve Yunan esintilerinden ilham alan Mykonos restaurant misafirlere farklı lezzet seçenekleri sunuyor.

Tesis, farklı zevklere hitap eden konsept mekanlarıyla da dikkat çekiyor. Villa misafirlerine özel hizmet veren Azure Lounge, gün batımının keyfini çıkarabileceğiniz Infinity Pool Bar ve uzman miksolojistlerin adresi The Gin Time misafirlerini bekliyor. Society Lounge ise şık plaj kulübü atmosferiyle eğlenceye yeni bir boyut kazandırıyor.

Wellness alanında hizmet veren Anjana Spa; geleneksel hamam ritüelleri, bakım uygulamaları ve masaj terapileriyle misafirlerine dinlenme ve yenilenme imkanı sunuyor. Gün boyu devam eden aktiviteler, akşam gösterileri ve Exclusive Sports Club bünyesindeki spor programları da resort deneyimini tamamlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Rixos Premium Magawish Bay View misafirleri, hemen komşu konumdaki Rixos Premium Magawish Suites & Villas’ın tüm restoran, eğlence, spor ve yaşam alanlarından da sınırsızca faydalanabiliyor. Bu sinerji sayesinde her iki tesis, Hurghada’da birbirini besleyen, bölgenin en kapsamlı, en dinamik ve en güçlü lüks resort destinasyonunu oluşturuyor.