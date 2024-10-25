Sally Tour, 19 ülkedeki şehir turlarıyla büyümeye devam ediyor

Yayınlanma: 25.10.2024 - 13:48

Güncelleme: 25.10.2024 - 13:48

Şehir turlarında müşteri memnuniyeti konusunda iddialı olan Sally Tour, 19 farklı ülkede varlığını sürdürüyor. Dubai merkezli Triponix Travel ile operasyonlarını ortak yürüten Sally Tour, 10 yıl içinde kendi kategorisinde en iyiler arasında yer almayı hedeflerken, seyahat deneyimlerini iyileştirmeye devam ediyor. Fiziki ofislerinin yanı sıra geliştirdikleri çok dilli bir booking yazılımıyla dünya şehirlerinden turları seyahatseverlere sunmaya hazırlanıyor. Yazılımcıların yoğun çalışmalarıyla hayata geçirilecek olan bu uygulama, iOS ve Android platformları üzerinden indirilebilecek ve otel rezervasyonu yapar gibi şehir turu rezervasyonu yapılmasını sağlayacak.

“DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA YER ALMAYI HEDEFLİYORUZ”

Dünyanın birçok ülkesinde şehir turları hizmeti veren bir turizm şirketi olduklarını vurgulayan Sally Tour Genel Müdürü Salih Oral, “İstanbul Sultanahmet’te başlayan yolculuğumuz şu anda 19 ülkeye ulaşmış durumda. Her geçen gün emin adımlarla büyümeye devam ediyoruz. İşimizi severek yapıyoruz ve karşılığında ‘Yılın En İyi Turizm Şirketi’ ödülüne layık görüldüğümüz için gurur duyuyoruz. Kendi kategorimizde dünyanın en iyileri arasında yer almayı hedefliyoruz ve önümüzdeki 10 yıl içinde bunu başaracağımıza inanıyorum. Müşteri memnuniyeti odaklı ilerlediğimiz bu yolda, hizmet vermeye başladığımız her şehir ve ülkeye bizzat gidip tecrübe ediyorum. Tüm detaylarıyla şehri analiz ettikten sonra programlarımızda gerekliyse revizyonlar yapıyoruz. İşimiz, insanların tüm yılın yorgunluğunu atarak farklı kültürleri tanıyacakları, dinlenecekleri ve keyifli vakit geçirecekleri bir hizmet sunmak” şeklinde konuştu.

Tatillerin, insanlar için kısıtlı zamanda bolca keyif almak istedikleri bir dönem olduğuna dikkat çeken Salih Oral, “Farklı şehirler, farklı kültürleri barındırıyor. Tur süresince misafirlerimizin rahatı, güvenliği ve konforu bize emanet. Bu yüzden tur düzenlediğimiz her şehri ve ülkeyi bizzat ziyaret ediyorum. Tur güzergahlarını, gerekli anlaşmaları, şehrin iyi ve kötü yanlarını birebir deneyimleyip inceliyorum. Tedarikçilerle çalışacaksak, bizzat turlarına katılarak en iyisini bulmaya çalışıyorum. Her şeyden emin olduktan sonra ekibimizi kuruyoruz. Tüm süreçleri en ince ayrıntısına kadar düşünmemiz ve kusursuza yakın bir hizmet sunmamız, başarı merdivenlerini hızla çıkmamızın en büyük sırrı diyebilirim” ifadelerini kullandı.

“MİSAFİRLERİMİZİN RAHATI VE KONFORU BİZE EMANET”

Sally Tour Genel Müdürü Salih Oral, sözlerini şöyle tamamladı: “Ege, Marmara, Avrupa, Balkanlar, Orta Avrupa, Yunanistan gibi yurt içi ve yurt dışı turların yanı sıra mavi yolculuk ve günübirlik şehir turlarıyla misafirlerimize unutulmaz deneyimler yaşatıyoruz. Türk vatandaşlarımıza, Dubai ofisimiz olan Triponix Dubai ile de hizmet veriyoruz. Dubai vize alımı konusunda misafirlerimize kolaylık sağlarken, düzenlediğimiz turlarla da her türlü konforları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milyonlarca turisti ağırlayan Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai’de, misafirlerimiz helikopter turundan su aktivitelerine, yat turlarından çöl safarilerine ve festivallere kadar eğlence dolu bir tatil geçiriyor. Misafirlerimizin geri bildirimleri bizler için çok önemli, dolayısıyla tüm mesajları titizlikle kontrol ediyoruz. Nadiren de olsa, çalıştığımız tedarikçilerden kaynaklanan şikayetler alırsak anında müdahale ediyoruz. Olumsuz durumları telafi etmek adına, ücret iadesi veya hediye tur gibi yapıcı çözümler sunuyoruz. Hangi ülkede olursak olalım, Türk misafirperverliğini misafirlerimize göstermeye çalışıyoruz.”



