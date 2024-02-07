Seaplay açık hava mecrası Kadıköy İskelesi'ndeki ekranında Bonuslu martıya yer veriyor!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 17:16

Güncelleme: 07.02.2024 - 17:18

Bonus, Kadıköy İskelesi’nde bulunan Seaplay mecrasına ait L formatındaki ekranda yer alan ilk marka oldu. Artesda 3D Stüdyo tarafından hazırlanan anamorfik video teknolojisine uygun 3D animasyon, bulunduğu konumun içgörüsünden yola çıkarak simit, çay ve martıya yer veriyor. Bu 3’lüye ise bu kez Bonus eşlik ediyor.

3D REKLAM NEDİR?

Geleneksel reklamcılıkta kullanılan iki boyutlu afişler, broşürler veya dijital bannerlar gibi statik görüntülerin aksine, 3D reklamlar daha etkileyici ve görsel oluyor. Ürünlerin gerçek dünya ortamında olduğu gibi üç boyutlu olarak görüntülenmesi, potansiyel müşterilerin ürün hakkında daha iyi bir fikir edinmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, 3D reklamlar, hareketli ve dinamik öğelerle desteklenerek izleyicilerin dikkatini çekmeyi ve marka mesajının daha etkili bir şekilde iletilmesini sağlıyor.

Bu tür reklamlar, dijital medya platformlarında, televizyon reklamlarında, açık hava reklamlarında ve interaktif medya içeriklerinde yayınlanıyor Özellikle son yıllarda artan teknolojik gelişmelerle birlikte, 3D reklamların kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır, çünkü bu reklamların etkisi ve görsel çekiciliği genellikle izleyiciler üzerinde güçlü bir izlenim bırakıyor.

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