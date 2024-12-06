Seramiksan, yeni koleksiyonu Color Line’ı tanıttı

Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:20

Güncelleme: 06.12.2024 - 10:20

2024’ün sonuna doğru gün sayarken, yeni yılın dekorasyon trendleri belli oldu. Doğallıktan minimalizme kadar farklı akımların bir araya geldiği bu dönemde, mekanlar artık hem şık ve estetik hem de konforlu kimliklere bürünmeye hazırlanıyor. Sıra dışı tasarımların pazaryeri 1stDibs’in gerçekleştirdiği ve 2025’teki dekorasyon trendlerine ışık tutan araştırmaya katılanların üçte biri, önümüzdeki yılın renginin toprak tonları olduğunu söylüyor. Doğadan gelen desen ve motifler de dekorasyon unsurları olarak öne çıkıyor. Yalnız ev değil otel, restoran gibi işletmeler için de doğadan ilham alarak tasarladığı koleksiyonunu ilk kez UNICERA’da tanıtan Seramiksan ise mekanlara modern ve üç boyutlu bir estetik kazandırıyor.

“2025’te doğanın renkleri yaşam alanlarına taşınacak”

Seramiksan Direktörü Süreyya Çağlar, 2025’in dekorasyon trendlerine ilişkin, “2025, yaşam alanlarımızı adeta doğayla birleştiren ve sürdürülebilirliğin öne çıktığı bir yıl olacak. Minimalist çizgiler, doğal ve estetik malzemeler, mekanların vazgeçilmezine dönüşecek. Sadelik ve şıklığı bir araya getirerek evlerimizi hem modern hem de sıcak bir yuva haline getirecek. Hem modern hem de sıcak bir atmosfer yaratan ürünler tercih edilecek. Biz de doğanın renklerinden ilham aldığımız yeni koleksiyonumuz Color Line ile tüketicilerin doğa özlemine cevap vereceğiz. Modern ve yenilikçi tasarım anlayışımızla, tüketicilerin hem doğayla uyumlu hem de konforlu mekanlar oluşturmasını sağlayacağız.” değerlendirmesinde bulunurken yeni koleksiyonları hakkında da detayları paylaştı.

Buna göre, Seramiksan’ın Color Line koleksiyonu mekanlara modern ve üç boyutlu bir estetik bakış açısı kazandırıyor. Renkli lambri görünümüyle yaşam alanlarına derinlik ve dinamizm katıyor. Sektörde yeniliklerin en güncel örneği olarak öne çıkan koleksiyonda mavi, yeşil, pudra, terra, kemik, beyaz renk seçenekleri ve iki farklı rölyefi bulunuyor. Zengin renk yelpazesiyle çeşitli kombinasyonlar oluşturulmasına olanak tanıyan Color Line, hem evlerde hem de ticari mekanlarda kullanılabiliyor.