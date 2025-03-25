Seyfi Demirsoy’a “Yılın En Başarılı Dijital Dönüşüm Projesi” ödülü

Yayınlanma: 25.03.2025 - 19:20

Güncelleme: 25.03.2025 - 19:20

Teknolojinin üretim süreçlerindeki dönüştürücü etkisini vurgulayan dijital dönüşüm projesi, ödül getirdi. Uzun yıllar çok uluslu şirketlerde üretim süreçlerine ve dijital dönüşüme liderlik eden Seyfi Demirsoy tarafından geliştirilen Yapay Zeka Destekli Mobil Üretim (AI-Driven Mobile Manufacturing) projesi, sektörün prestijli ödüllerinden 2. Kariyer ve Teknoloji Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Dijital Dönüşüm Projesi ödülüne layık görüldü.

Ödül, özellikle yapay zekanın üretim süreçlerine entegre edilmesiyle sağlanan verimlilik artışını ve dönüşümü onurlandırırken, geliştirilen yapay zeka destekli çözümün dijital dönüşümde yarattığı etki de tescillenmiş oldu.

İmalat sektörüne esneklik, mobilite ve veri odaklı anlayış kazandırıyor

ABD’de yaşayan süreç lideri, proje yöneticisi ve dijital dönüşüm uzmanı Seyfi Demirsoy’un liderliğinde geliştirilen AI-Driven Mobile Manufacturing isimli çözüm, geleneksel üretim sistemlerinin fiziksel kısıtlamalarını ortadan kaldırarak, imalat sektörüne esneklik, mobilite ve veri odaklı üretim anlayışı kazandırıyor. Yapay zeka tabanlı gelişmiş optimizasyon algoritmaları, makine öğrenmesi destekli tahmin ve analiz sistemleri ile anlık üretim verisi işleme yeteneklerini kullanan teknoloji, şirketlere, yer ve zaman bağımsız üretim yapabilme, düşük maliyetle yüksek verimlilik sağlama ve süreçleri optimize etme fırsatı sunuyor.

Projeye ve ödüle ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Seyfi Demirsoy, “Geliştirdiğimiz teknolojinin getirdiği yenilikler, yalnızca maliyet avantajlarıyla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda üretim süreçlerini daha çevreci ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuyor. Bu da imalat sektöründe karbon ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunuyor. Layık görüldüğümüz ödül, geliştirdiğimiz teknolojinin sektörde yarattığı etkinin yanı sıra, üretim süreçlerini modernize etme ve geleceğe taşıma konusundaki vizyonumuzu da teyit ediyor” diye konuştu.

Verimliliği yüzde 23 artırıyor, fire oranlarını yüzde 1'in altına düşürüyor

Yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi yenilikçi teknolojilerden yararlanan projenin etkileri rakamlarda da kendini gösterdi. Paylaşılan verilere göre üretim süreçlerinde verimliliği yüzde 23 artıran Yapay Zeka Destekli Mobil Üretim projesi, daha az kaynak kullanımıyla daha yüksek üretim kapasitesine ulaşılmasını mümkün kıldı. Fire oranlarının yüzde 1'in altına indirilmesine yardımcı olan proje sayesinde üretim sürecinde atık oluşumu en aza indirilerek sürdürülebilir üretim modellerine geçiş konusunda yol kat edildi.

Makine arızaları ve bakım süreçlerinin, yapay zeka destekli kestirimci bakım modelleri sayesinde yüzde 50 iyileştirildiğini ve bunun da operasyonel kesintileri en aza indirdiğini vurgulayan Seyfi Demirsoy, “Ayrıca üretimde sağlanan esneklik ve etkin kaynak yönetimi sayesinde yaklaşık 400 bin dolar malzeme tasarrufu elde edildi. Endüstri 4.0’ın sunduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan AI-Driven Mobile Manufacturing projemizin ölçülebilir sonuçları, imalat sektöründe faaliyet gösteren küresel şirketlerin ilgisini çekmeyi başardı” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilir sanayi modellerinin gelişimine öncülük ediyor”

İmalat sektörünün tamamen insansız üretim tesisleri, otonom üretim hatları ve dijital ikiz teknolojileriyle daha büyük bir dönüşüme hazırlandığına dikkat çeken Türk yönetici Seyfi Demirsoy, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“2. Kariyer ve Teknoloji Ödülleri’nde elde ettiğimiz bu başarı, hem ben hem de ekibim için büyük bir gurur kaynağı. Başarısı ödülle tescillenen AI-Driven Mobile Manufacturing projemiz, sürdürülebilir sanayi modellerinin gelişimine öncülük ediyor. Yapay zekanın üretim alanında sunduğu fırsatları en üst düzeye çıkarmak, şirketlerin üretim süreçlerini daha esnek, hızlı, sürdürülebilir hale getirmek için geliştirdiğimiz çözümler, artık sektörde standart olmaya başladı. Bu ödül, yenilikçi yaklaşımlarımızın ve yapay zeka destekli üretim modellerimizin endüstride nasıl bir dönüşüm yarattığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Önümüzdeki süreçte üretimde dijitalleşmeyi daha da ileri taşıyarak küresel ölçekte sanayiyi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Bu prestijli ödül, geliştirdiğimiz çözümün üretim endüstrisinde yeni bir dönemin kapılarını açma ve küresel sanayiye yön veren teknolojiler arasında kendine sağlam bir yer edinme potansiyelini bir kez daha kanıtlamış oldu.”