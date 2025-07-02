Turistler nerede diye soranlara cevap geldi: Tatilciler bölgenin yerlisi oluyor!

Otellerde tatil modası geride kalıyor, turistler gittikleri bölgenin yerlisi oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Konut Satış İstatistikleri’ne göre, bahardan yaz dönemine geçişte konut satışlarının %18,18 arttığı gözlemlenirken, büyükşehirlerin ardından en çok konut alınan bölgelerin başında İzmir gibi tatil destinasyonları olduğu kaydediliyor. Ege’nin gözdelerinden Muğla ise mayıs ayındaki konut satışlarının %2’sini oluşturuyor. UĞUR Şirketler Grubu’nun inşaat sektöründeki temsilcisi USG İnşaat, hem mahremiyet hem de lüks yaşam standardı için ideal bir yerleşim düzeni ortaya koyan “The Most Bodrum Yalıkavak”ta yaşamın başladığını duyuruyor. Hemen teslim ve tapu avantajıyla hayata geçirilen proje, tatil cenneti Bodrum’da doğallığı lüks yaşamla birleştiren, yüksek değerde bir yatırım alanı olarak da öne çıkıyor.





“Bodrum’da nitelikli l üks projelere talep artacak”

Bodrum’un doğasına saygılı, çağdaş ve zamansız bir mimariyle inşa ettikleri müstakil bahçeli malikaneler, özel havuzlu villalar, bahçeli rezidans katları ve geniş teraslı üst kat rezidans dairelerin kalbinde yer aldığı proje hakkında konuşan USG İnşaat Proje Pazarlama Sorumlusu Timuçin Dandin, şu açıklamada bulundu:

“Bodrum, özellikle pandemiden sonra yaşam alanı olarak daha fazla değer kazanan, yerel ve uluslararası yatırımcının radarına giren nadir bölgelerden biri oldu. Lüks konut pazarında arzın sınırlı, talebin ise yükselişte olduğunu gözlemliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde, nitelikli lüks projelere yönelik talebin artarak devam edeceği ve değer artışlarının sürdürülebilir bir ivme göstereceği öngörülüyor. Biz de The Most Bodrum Yalıkavak projemizle Yalıkavak Marina’ya birkaç dakikalık mesafedeki bu projeyle Bodrum’da yalnızca bir ev değil; yatırım değeri yüksek bir yaşam alanı vadediyoruz.”

USG İnşaat’ın The Most Bodrum Yalıkavak projesi, toplamda 20 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Bu alan hem mahremiyet hem de lüks yaşam standardı için ideal bir yerleşim düzeni oluşturacak şekilde planlandı. Bodrum’un geleneksel mimarisine saygılı, modern bir çizgide tasarlandı. Yöresel çilek taşı dokular, yatay mimari ve doğal malzeme kullanımıyla doğayla bütünleşen bir estetik benimsendi. Ayrıca gri sulama, enerji verimli sistemler ve yerel bitki örtüsüyle uyumlu peyzaj gibi çevresel sürdürülebilirlik prensipleri öncelikliklendirildi. Toplam alanın yaklaşık %50’si peyzaj ve doğal yeşil alanlara ayrıldı. Zeytin ve limon ağacı, palmiye gibi Bodrum’a özgü bitki türleri korunarak projeye entegre edildi.

Nitelikli ve iz b ırakan yapılar inşa etmeyi hedefliyor

Ulusal ve uluslararası ölçekte yüksek gelir gruplarına hitap eden projeleriyle bölgenin marka değerine katkıda bulunurken, yerel istihdam ve ekonomik dinamizme de doğrudan fayda sağladıklarını belirten USG İnşaat Proje Pazarlama Sorumlusu Timuçin Dandin, “The Most Bodrum Yalıkavak, şirketimizin kalite, özgünlük ve sürdürülebilir değer yaratma ilkelerini bire bir yansıtıyor. Tamamlanmış ve yaşamın başladığı nadir projelerden biri olarak öne çıkıyor. Kalıcı değer ve marka kimliği üretme hedefimizin somut bir örneğini temsil ediyor. Biz sadece yapılar değil, yaşam tarzları da geliştiriyoruz. Bu projemizle de bulunması zor ve değerini her geçen gün artıran bir yatırım fırsatı sunuyoruz” diyerek, sözlerini marka kimlikleri hakkında bilgi vererek sonlandırdı.

Buna göre USG İnşaat, köklü geçmişi ve sanayideki başarılarıyla tanınan UĞUR Şirketler Grubu çatısı altında faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar farklı bölgelerde 20’nin üzerinde konut projesine imza atan şirket, halihazırda Kuşadası’nda “The Most Harmony Villas” isimli yeni villa projesi için de ön talep sürecini başlattı. Bodrum ve çevresinde de araştırmalarına devam ederken; her projede bölgenin ruhuna uygun, nitelikli ve iz bırakan yapılar inşa etmek amacıyla kendi bünyesindeki arazilerde de geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.