Verimlilik Masası Zirvesi Gebze’de başladı

Türkiye'nin üretim, enerji, dijital dönüşüm ve inşaat sektörlerini aynı çatı altında buluşturan Verimlilik Masası Zirvesi bugün Gebze’de başladı. ST Endüstri Medya Grup tarafından düzenlenen organizasyon 9–11 Eylül 2025 tarihlerinde Gebze Bilişim Vadisi’nde ziyaret edilebilecek.

4 büyük sektörel zirveyi bir araya getiren Verimlilik Masası klasik fuar anlayışının ötesine geçerek uygulama odaklı sergi alanları, B2B görüşmeler, panel oturumları ve tecrübe paylaşımları ile öne çıkıyor.

Zirve açılış konuşmalarıyla başladı

Zirvenin açılış konuşmaları ise ST Endüstri Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Recep Akbayrak, Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Enerji Uzmanı ve Vat Enerji Genel Müdürü Altuğ Karataş, Gebze MMO Başkanı Tanfer Yeşiltepe ve ENOSAD Genel Sekreteri Tuncay Soydaş’ın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği panelde “Verimli ve Sürdürülebilir Üretim için Enerji, Otomasyon, Dijitalizasyon” başlığı ele alındı.

Akbayrak, verimliliğe dikkat çekti

Akbayrak, gerçekleştirdiği konuşmada, “10 yıl önce çıkılan yolda her şeyi verimlilik odağında gerçekleştiriyoruz. Globalde yaşananlara Türkiye sanayisi olarak cevap verebilmek odak noktamız ve tüm faaliyetlerimizi bu doğrultuda sürdürüyoruz. Artık fabrikaların tüm çalışmaları verimlilik odağında. Hayata geçirildiğinde çok yüksek çok yüksek maliyetleri olmayan bu yatırımlarla Türkiye sanayisini güçlendireceğimize inanıyorum.” dedi.

Geleceğimizi şekillendiren verimliliğe odaklanan ST Endüstri Zirveleri için bu organizasyonun önemine değinen Aslantaş ise verimli üretim yapılmasının küresel zorluklara karşı ayakta kalmayı kolaylaştıracağını söyledi.

Ardından konuşmasında yerli üretimin önemine değinen Yeşiltepe konuşmasını gerçekleştirdi ve sanayinin gelişimine katkı sağlayacak yeni fuarlar ve iş birliklerini desteklediklerini bildirdi.

Enerji verimliliğinin önemine vurgu yaptı

Protokolü ve ziyaretçileri selamlayarak sözlerine başlayan Karataş, sanayinin içinden biri olarak 15 yıldır enerji verimliliği alanında ülkeye hizmet ettiğini söyleyerek bu noktada yaşanabilecek tüm kayıpları da engellemeye çalıştığını söyledi. Verimsizliğin neticesinde ekonomik anlamda yaşanan zararın da göz önüne alınarak en iyi yatırım aracının enerji verimliliği olduğunu söyledi. Toplam verimliliğin tartışıldığı zirvenin tüm sanayiye yol göstermesini diledi.

“Değişime ayak uydurmalıyız”

Son olarak Soydaş ise Alternatif Fuarcılık’a etkinlik için teşekkür ederek sözlerine başladı ve değişimin hızına karşı nasıl ayakta duracağız, değişime karşı nasıl rekabet edeceğiz sorusuna ilerleyebilmek ve çağın sanayisini yakalayabilmek için değişime adapte olunması gerektiğini söyleyerek cevap verdi. ENOSAD’ın da otomasyon sektöründeki önemli konumuna dikkat çeken Soydaş, organizasyon için iyi dileklerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.

10. Robot Yatırımları Zirvesi: Üretimde hız, esneklik ve verimlilik

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Robot Yatırımları Zirvesi’nde sanayide robotlu üretime geçiş süreçleri, insan-robot iş birliği, otomasyon projelerinin yatırım geri dönüşleri ve AMR gibi yeni nesil robot teknolojileri ele alınıyor. Katılımcılar çözüm ve uygulamalarını standlarında sergiliyorlar.

8. Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi: Dijital üretim teknolojileri

Endüstri 4.0 dönüşümünde örnek uygulamalar, otomasyon, siber güvenlik, dijital ikiz ve veri analitiği gibi başlıklar 8. Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi'nde masaya yatırılıyor. Çözüm ve uygulamalar katılımcıların standlarında ziyaretçilerle buluşuyor.

6. Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi: Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği

Güneş enerjisi sistemleri (GES), biyogaz, kojenerasyon, enerji depolama ve izleme sistemleri gibi sürdürülebilir çözümler 6. Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi’nde ele alınıyor. Karbon ayak izini azaltan uygulamalar, yeni nesil enerji yönetimi sistemleri ve finansal teşvikler de gündeme taşınıyor.

3. Depreme Dayanıklı Binalar Zirvesi: Sanayi yapılarında güvenlik önceliği

Sanayi ve ticari yapılar için deprem güvenliği, yapı malzemeleri teknolojileri ve güçlendirme projeleri 3. Depreme Dayanıklı Binalar Zirvesi’nde ele alınıyor.

İnteraktif panellerle ziyaretçiler de konuşuyor

Bu yıl ilk kez gerçekleşecek interaktif panel konseptinde ziyaretçiler de deneyimlerini anlatarak ve yorumlarda bulunarak panellerde konuşabilecekler.

Ulaşım ve katılım bilgileri

Etkinlik, fabrikalardaki üretim profesyonellerine açık. Katılım ücretsiz olup online davetiye alınması gerekiyor.

11 Eylül’e kadar panelleri ve sergi alanıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek olan organizasyonda birbirinden değerli birçok isim panellerde konuşmalarını gerçekleştiriyor olacak.