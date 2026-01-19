WhiteBIT TR, kriptoya küçük tutarlarla saniyeler içinde erişim sağlıyor

Kripto para borsaları, yeni yılın başlamasıyla birlikte kullanıcı odaklı çalışmalarına ivme kazandırdı. Bu kapsamda son adım, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara hizmet veren ve Avrupa’nın en büyük borsalarından birini Türkiye’de temsil eden WhiteBIT TR'den geldi. Convert adını verdiği özellikle kripto para piyasalarına küçük meblağlarla da girişi kolaylaştıran WhiteBIT TR, koşulları karşılayan kullanıcılara 300 TL değerinde kripto hediye eden “Jingle Bulls” kampanyasının ocak ayının sonuna kadar devam edeceğini paylaştı.

Tek ekranda sabit kurlarla, saniyeler içinde fiat-kripto veya kripto-kripto dönüşümü

Bireysel ve kurumsal müşteriler için kripto ürün ve hizmetleri sunan WhiteBIT TR, "Kripto Dönüştürücü" veya "Kolay Al-Sat" gibi isimlerle de andığı Convert özelliğinin avantajlarını hatırlattı. Kripto-kripto veya kripto-fiat dönüşümlerini saniyeler içinde gerçekleştirme olanağı sunan Convert özelliğinin kripto piyasalarına girişin hızlı bir yolu olduğunu vurgulayan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan,

“Birim fiyatı 4 milyon TL'nin üzerinde seyreden Bitcoin gibi yüksek değerli varlıkları dahi 100 TL gibi meblağlarla değiştirmeye olanak tanıyan Kripto Dönüştürücü, kripto para piyasalarına giriş bariyerini ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar, bu özellikle herhangi bir fiyat emri gerçekleşmesini beklemeden hızlıca kripto paralarını başka kripto paralara ya da TL'ye çevirebiliyor. Böylece yatırım süreçleri çok daha kolay ve hızlı hale geliyor. WhiteBIT TR, rakiplerden farklı olarak bu özelliği platformunda listelediği tüm kripto varlıklarda sunuyor” açıklamasını yaptı.

“Jingle Bulls” ile tüm kullanıcılara 300 TL değerinde hediye

Yeni yıl coşkusunu ocak ayının tamamına yaymak üzere bir kampanya tasarladıklarını dile getiren Onur Turan, “2 Ocak’ta başlattığımız etkinlik, 26 Ocak’a kadar devam ediyor. Etkinlik kapsamında, belirlenen süre boyunca hesap doğrulama (KYC) adımlarını tamamlayan ve 50 USDT eş değeri işlem hacmine ulaşan yeni kullanıcılar ile 1.000 USDT eş değerinde işlem hacmine ulaşan hesabı doğrulanmış eski kullanıcılar, 300 TL değerinde hediyelerini diledikleri kripto parada alabiliyor” diye konuştu.

Düzenleyici çerçeve gereği hesap doğrulamanın kripto para piyasalarında aktif hareket etmenin yegane yolu olduğuna vurgu yapan Onur Turan, “Etkinlik bitimini takip eden 10 gün içinde kullanıcı hesaplarına yatırılan 300 TL değerindeki hediye varlıkları nasıl değerlendirmeyi tercih edecekleri, tamamen kullanıcıların inisiyatifinde.

WhiteBIT TR’de yeni kampanyalar üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz ve güncellemeleri kaçırmak istemeyen tüm kullanıcıları WhiteBIT TR kampanyalarını takip etmeye davet ediyoruz” diye ekledi.

Hesap doğrulama, iyilik hareketine dönüşüyor

Avrupa’nın önde gelen kripto varlık platformlarından biri olan ve geçtiğimiz aylarda Juventus ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle kamuoyuna yansıyan WhiteBIT Global’in Türkiye iştiraki WhiteBIT TR’nin Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“WhiteBIT’in küreseldeki ürün ve hizmetlerini Türkiye'deki düzenlemeler uyarınca bireysel ve kurumsal müşterilere ulaştıran WhiteBIT TR, kripto para piyasalarına katılıma sosyal fayda değeri katan adımlar da atıyor. Geçtiğimiz yılın eylül ayında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile imzaladığımız iyi niyet protokolü, bunun en güncel örneği. TEGV işbirliğimiz kapsamında, KYC sürecini tamamlayan ve WhiteBIT TR hesabını doğrulayan tüm kullanıcılarımız için TEGV’e bağış yapıyoruz. Kullanıcılarımız, WhiteBIT TR tarafından yapılan bağış için kendileri adına düzenlenen sertifikaya sahip oluyor. Bu sayede finansal işlemler bir iyilik hareketine dönüşüyor. WhiteBIT TR, 2026 boyunca kullanıcıyı merkeze alan ürün ve hizmetleriyle kripto yatırımına başlama önündeki bariyerleri kaldırmaya devam edecek.”