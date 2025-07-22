WhiteBIT, Türkiye Genel Müdürü olarak Onur Turan’ı atadı

WhiteBIT’in yaptığı açıklamaya göre, teknoloji ve dijital dönüşüm alanlarında 15 yılı aşkın deneyime sahip Onur Turan, WhiteBIT TR’nin yeni Genel Müdürü oldu. Kariyerinde Turkcell, Toyota, Volkswagen ve DDTech gibi kurumlarda üst düzey yöneticilik yapan Turan; dijital dönüşüm, blockchain altyapısı, yazılım geliştirme ve stratejik iş geliştirme gibi kritik alanlarda önemli projelere liderlik etti.

Onur Turan’ın bu birikimiyle WhiteBIT TR’nin yerel finansal ekosistemle entegrasyonunu hızlandırması, regülasyon süreçlerine tam uyum sağlaması ve Türkiye pazarına özel kullanıcı odaklı ürün stratejileri geliştirmesi bekleniyor.

SPK LİSANS BAŞVURUSU TAMAMLANDI

Nisan 2024’te Türk bir ekiple kurulan WhiteBIT TR, 6 ay gibi kısa bir sürede yüz binlerce aktif kullanıcıya ulaştı. Türkiye’deki faaliyetlerini yerel düzenlemelere tam uyum içinde sürdüren şirket, 30 Haziran’da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisans başvurusunu tamamlayarak sektörde önemli bir adım attı.

WhiteBIT; %96 soğuk cüzdan varlık saklama politikası, gelişmiş WAF güvenlik teknolojisi ve CER.live tarafından AAA derecesiyle dünyanın en güvenli ilk 3 kripto platformu arasında yer alması ile dikkat çekiyor.

“TÜRKİYE, WHİTEBIT İÇİN STRATEJİK BİR MERKEZ KONUMUNDA”

WhiteBIT Group Başkanı Volodymyr Nosov, atamaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, kripto varlıkların benimsenme oranı ve yenilikçi kullanıcı profili ile WhiteBIT için daima stratejik bir pazar oldu. Bu doğrultuda, yerel pazarda sürdürülebilir ve şeffaf bir büyüme hedefliyoruz. Onur Turan’ın liderliğinde, Türkiye’deki operasyonlarımızı daha ileriye taşıyacak ve WhiteBIT’i kullanıcılar için vazgeçilmez bir platform haline getireceğiz.”

Atamaya ilişkin değerlendirmede bulunan WhiteBIT TR Genel Müdürü Onur Turan ise şu açıklamalarda bulundu:

“WhiteBIT’in Türkiye vizyonuna liderlik edecek olmaktan heyecan duyuyorum”

Atamaya ilişkin değerlendirmede bulunan WhiteBIT TR Genel Müdürü Onur Turan ise şu açıklamalarda bulundu: “WhiteBIT, Avrupa merkezli köklü yapısı ve kullanıcı güvenliğini odağına alan yaklaşımıyla Türkiye’de uzun vadeli ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izlemektedir. Regülasyonların netleşmeye başladığı bu kritik dönemde, WhiteBIT Türkiye’nin şeffaflık, güvenilirlik ve yerel finansal ekosistemle tam uyum ilkeleri doğrultusunda büyüme sürecine liderlik edecek olmaktan memnuniyet duyuyorum.”

WhiteBIT TR Hakkında

Avrupa’nın en büyük kripto para borsalarından biri olan ve genel merkezi İspanya’da bulunan WhiteBIT, Nisan 2024’te Türk bir ekip ile WhiteBIT TR’nin kuruluşunu gerçekleştirdi.

6 ay gibi kısa bir sürede yüz binlerce aktif kullanıcıya ulaşan kripto para borsası, Türkiye’deki düzenlemelere tam uyum içinde faaliyet göstermektedir.

Platformun güvenliği, siber saldırılara karşı koruma sağlayan WAF teknolojisi ve varlıkların %96’sının soğuk cüzdanlarda saklanması gibi üst düzey çözümlerle sağlanmaktadır. CER.live tarafından AAA derecesiyle dünyanın en güvenli ilk 3 kripto platformu arasında yer alan WhiteBIT, kullanıcı güvenliğini en öncelikli konu olarak ele almaktadır.

Dünyaca ünlü FC Barcelona ve Juventus FC’nin sponsoru olan WhiteBIT, WhiteBIT TR markasıyla 100’ü aşkın kurumsal müşteriye ulaşmış, 350’den fazla dijital varlık ve 540+ işlem çifti ile Türkiye’de ilk 10 kripto para uygulaması arasına girmiştir.

Hizmet-olarak-Kripto dâhil çeşitli B2B ve VIP çözümleri sunan şirket, aynı zamanda kendi blok zinciri Whitechainüzerinde bulunan WhiteBIT Coin (WBT) ile ekosistemini sürekli olarak güçlendirmekte ve tüm müşterilerine her zaman en iyi koşulları sağlamayı ilke edinmektedir.