Yapay zeka destekli reklam teknolojisi GingerLive, 400 yayıncıyı aştı

Yayınlanma: 07.04.2025 - 17:40

Güncelleme: 07.04.2025 - 17:40

Son dönemin pazarlama trendleri, Y ve Z kuşaklarının değişen satın alma alışkanlıklarına uyum sağlamak isteyen markaların tüketicilere ulaşmak için farklı mecralara yöneldiğini gösterdi. Bu mecralar arasında da izleyicilerle anlık etkileşimlere olanak tanıyan, Twitch, YouTube ve Kick gibi platformlarda yapılan canlı yayınlar öne çıktı.

Markaların canlı yayınlara reklam vermeye yönelik ilgisi artarken, bu süreci daha verimli hale getirecek teknoloji de Sabancı Üniversitesi mezunu Türk girişimci Ege Özalp tarafından geliştirildi. 2023’te kurduğu ve markaların canlı yayınlarında ekranlara otomatik ve akıllı reklamlar yerleştirmesini sağlayan GingerLive, nisan ayı itibarıyla 400 yayıncı eşiğini aştı.

Canlı yayın reklamlarını kolay ve demokratik hale getiriyor

Kantar tarafından yayımlanan Marketing Trends 2025 raporunda, canlı yayın reklamlarının özellikle orta ve küçük ölçekli markalara yönelik ilgiyi %30 artırdığı tespit edildi. Tüketici alışkanlıkları değiştikçe reklam teknolojilerindeki gelişimin de hız kazandığını belirten GingerLive Kurucusu Ege Özalp, “Halihazırda yayıncı-marka ilişkileri influencer ajansları tarafından yürütülüyor. Türkiye'de influencer olmayan ancak arkasında çok büyük bir kitlesi olan yüzlerce canlı yayıncı var ve markalar bu kitleye ulaşamıyor. GingerLive, bu problemi teknoloji yardımıyla çözerek, yayıncıların yayınına otomatik olarak entegre edilen reklam banner’ları ve rich media görselleri sayesinde elle müdahaleye gerek kalmadan reklam gösterimi yapabiliyor. Yayın sonrasında da markaya veriye dayalı, analiz edilebilir bir reklam geçmişi sunuluyor. Bu sayede reklam verimliliği kolayca ölçümlenebiliyor. GingerLive, akıllı teknolojisiyle canlı yayın reklamlarını hem kolay hem de demokratik hale getiriyor” dedi.

KWORKS’24 Demo Day’de sahne aldı

Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS’ün 2024 döneminde düzenlediği ön hızlandırma programına seçilen 13 girişimden biri olan GingerLive, reklam teknolojileri alanında sunduğu yenilikleri ve rakiplerinden ayrıştığı noktaları, KWORKS’24 Demo Day’de katılımcılarla paylaştı.

Yapay zekadan da yararlandıklarını belirten Ege Özalp, “GingerLive’ı rakiplerinden ayıran en büyük özellik, yeni ürünü Streamsense. Bu özellik, bir yayını baştan sona analiz ediyor ve gol, maç bitişi, sohbet konusu gibi en çok izlenebilecek anları tespit ediyor. Reklamlar, tespit edilen bu anlarda gösteriliyor ve bu sayede reklam zamanlaması da daha stratejik hale getiriliyor. Yapay zeka destekli bu teknoloji, markaların canlı yayınlardaki görünürlüğünü artırırken, reklam verimliliğinde de %40’a varan yükselme sağlıyor. Yenilikçi algoritmalar sayesinde doğru hedef kitleye, doğru zamanda ulaşmayı mümkün kılan platformumuz, dijital pazarlamada yeni bir dönemin kapılarını aralıyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa ve Birleşik Krallık’ta satışlara başladı

2025 sonuna kadar 1.000 aktif yayıncıya ulaşmayı hedeflediğini belirten GingerLive Kurucusu Ege Özalp, “Halihazırda kozmetik, tekstil, e-spor ve FMCG (hızlı tüketim ürünleri) gibi farklı sektörlerden, lider markalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Ek olarak Avrupa ve Birleşik Krallık’ta da influencer ajanslarına teknoloji satışına başladık. Sadece markalar için değil, yayıncılar için de önemli fırsatlar sunan GingerLive olarak, bu yılın sonuna kadar Avrupa ve Birleşik Krallık’ta pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Canlı yayınlarda anlık olay tespiti yapılmasını sağlayan çözümümüz Streamsense’i, medya gibi farklı sektörlere açmak gibi hedeflerimiz de var. İçerik üreticilerinin büyük markalarla işbirliği yapmasına olanak tanıyan, bu sayede hem marka bilinirliğini hem de içerik kalitesini eşzamanlı biçimde yükselten GingerLive, canlı yayın yapan içerik üreticilerinin ve markaların aynı anda kazanabildiği dinamik bir ekosistem oluşturuyor.”