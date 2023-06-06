2023’ün baskın modası: Hızlı modanın antitezi 'sessiz lüks' akımı

Yayınlanma: 06.06.2023 - 20:59

Güncelleme: 06.06.2023 - 21:02

Moda dünyasının en baskın kaidelerden biri şudur, ‘Amerika’yı yeniden keşfetme, sadece onu yeniymişçesine pazarla…’

Şu sıralar 2023’ün baskın trendi olarak yankı bulan sessiz lüks modası, uzun süredir sektörde belli bir kalıba sokulmadan var olan bir anlayış. Sessiz lüks, markanın adından, logolardan daha çok işçiliğe, kaliteye ve zarafete verilen önemin kısa bir ifadesi.

Oldukça pahalı görünen ancak herhangi bir bariz, gürültülü markalama içermeyen yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış yatırım parçaları, tam olarak sessiz lüks tanımını anlatıyor. Sürdürülebilir modaya ve minimalist gardıroplara vurgu yapan bu anlayış, yalnızca bir sezon için değil, uzun vadede işe yarayan daha az sayıda, daha fazla zamansız parçaya sahip olmayı teşvik ediyor. Bu anlamda da sessiz lüksün hızlı modanın bir antitezi olarak sosyal medyada kabul gördüğünü belirtelim.

Akımın temsilcilerinin stil sırları ise oldukça erişilebilir parçalardan oluşuyor. Kumaş pantolonların ve günlük düz tişörtlerin ağır bastığı sessiz lüks kombinlerine, makosen ayakkabılar ve sade takılar eşlik ediyor. Sessiz lüks akımıyla özdeşleşen en belirgin parça ise şüphesiz bu yıl daha çok görmeye devam edeceğimiz nötr tonların baskın olduğu kumaş yelekler.

Akımla uyum sağlayan renkler ise; beyaz, bej, açık kahve ve siyah olarak göze çarpıyor. Sessiz lüks modasına dahil olmak isteyenlere özetle verebileceğimiz en iyi sufle şu:

Zamansız ancak pahalı ve kaliteli olan en kötü ihtimalle öyle gözüken ürünlerle akımı yakalamamanız kaçınılmaz...