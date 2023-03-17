Sahip olmanız gereken o ruj: Tüm zamanların en başarılı 5 kırmızısı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 16:31

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 16:42

Ruj, ismini henüz bugünkü biçimiyle duyurmasa da hatta şekli ve içeriği tamamen farklı olsa da 5.000 yıl önce de dudaklarda yerini almıştı. Dönem dönem günahın sembolü oldu, birçok toplumda yasaklandı, savaş alanlarında provokatif bir silah işlevi gördü. Evet, sadece rujdan bahsediyoruz.

Minik bir form ve rengarenk seçenek paletiyle çantamızda taşıdığımız, makyaj rutininin en vurucu adımının arkasındaki güç, biraz da hikayesinden geliyor.

'BENİ UNUTMA'

Rujun ilk izlerine Mezopotamya’da rastlansa da dudakları renklendirme ihtiyacı genellikle Antik Mısır’la özdeşleşmiştir. Bitki pigmentleri ve çeşitli kimyasallardan üretilen dudak boyalarını balmumu içeriğine çevirerek bir tüpüne yerleştirmek ise Guerlain’in 1870 yılındaki ‘Beni Unutma’ ürününe dayanıyor. Uzun süre toplumda fahişeler ve aktrislerle ilişkilendirilen ruj, 1950’lerden sonra popülerleşerek kadınlar için bir güç simgesine dönüştü.

ELIZABETH’DEN KLEOPATRA’YA

Bugün yüzlerce renk seçeneği ve kullanışlı formuyla basitçe eriştiğimiz bu minik ürünün şüphesiz en ikonik rengi; dinamizm ve gücün simgesi olan kırmızıdır. Kraliçe I. Elizabeth’den Kleopatra’ya tarihteki birçok güçlü kadının müttefiki olan kırmızı ruj, henüz modern tüplere yerleştirilmiş bir ürün olarak var olmadan önce bile feminizm ve femme fatale’nin en büyük suç ortağıydı.

Kırmızı rujun en naif ve sürülebilir formunu, doğru tonunu, kalıcı ancak hafif olanını bulmak biraz zaman alabilirdi ancak tarihin en gözde rujları arasından derlediğimiz, dönemine ve hatta tüm zamanlara damga vuran bu beş kırmızı ruj, kesinlikle haberiniz olmasa bile ihtiyacınız olan mucizelerden…

1) MAC Lipstick / Ruby Woo

Gerçek kırmızının en iyi mat formülünün bu tüpte saklı olduğunu söylemek abartı olmaz. Bugün en bilinen rujlardan olan Ruby Woo, şöhretinin hakkını sonuna kadar veriyor. Markanın 1999'da piyasaya sürdüğü ikonik kırmızı tonu Ruby Woo, yıllardır en çok satılan rujlardan biri. Retro formuyla adını klasiklerin en tepesine yazdırmayı başarıyor.

2) MAC Lipstick / Russian Red

Mat rujun en iyi formunu bulduğunuz ama biraz daha dinamizm ve iddia ihtiyacınızı hangi ürün karşılayacak? Marka, tam da bu ihtiyaçla Ruby Woo kalitesinde daha yoğun mavimsi bir kırmızıyla Russian Red’i piyasa sürüyor. Yoğun pigmentleri ve kalitesiyle adını tarihe yazdıran Russian Red, mat rujlar arasında nemlendirici ve kaygan yapısıyla sağlam bir zeminde yerini alan ürünlerden.

3) Chanel / Rouge Allure Pirate 99

Chanel tarafından parlak mercan kırmızısı olarak tanımlanan bu rujun bir klasik olması kaçınılmaz. Rujun mikro ışıltıyla sunduğu maksimum nemlendirici performansı, dudaklara sağlıklı ve yumuşak bir parlaklığı yanı sıra saten ve romantik bir hava kazandırıyor. Coco Chanel'in giydiği kırmızı tonu formüle edebilmek üzerine yaratılmış Chanel'in kült-favori rengi Pirate, her ten rengine kolaylıkla uyum sağlayabilir ancak özellikle bronz tenlerde iddiayı uçlara taşıdığını da ekleyelim.

4) Dior/ Rouge Matte 999

Söylentiye göre Dior’un efsane rengi, ilk kez 1947'deki Christian Dior defilesinde kullanıldı ve o andan itibaren kültleşecek favoriler arasında yerini aldı. Sıcak ve zengin bir kırmızısının yanında rahat sürümlü ve hafif bitişli olan ruj, yarı mat ve nötr tonda bir kullanım sunuyor. Dior’un kırmızısını özel yapan en önemli detay ne derseniz kesinlikle uygulamadan itibaren dudaklarda bıraktığı pürüzsüz ve keskin ifade…

5) Giorgio Armani / Beauty Rouge d'Armani 400

Armani’nin bu zamansız efsanesi, Giorgio'nun kimyagerlerine getirdiği kusursuz bir kırmızı gülden aldığı ilhama dayanıyor. Yoğun pigmentli bir ruj arayışında olanlar için ilk önerimizi olan D'Armani Mat Ruj, sunduğu performansa rağmen oldukça hafif bir ürün. Makyaj sanatçısı Linda Cantello , "Kurallardan hiç hoşlanmadım ama bu ruj mükemmel evrensel kırmızı. Daha iyisi yok." diyerek yazabileceğimiz her şeyi tek bir cümleyle özetliyor.