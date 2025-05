Diijital bankacılıkta masraf yok, fayda çok!

Dijital bankaların fiziksel şubeleri yok, nerede olursak olalım 3-5 dakika içerisinde telefonumuz üzerinden müşterileri olabiliyoruz, bu durum dijital bankaların işletme maliyetlerini düşürüyor. Düşen maliyetse müşterilere fayda olarak geri dönüyor.





EFT-Havale-FAST Ücreti YOK!

Günlük para transferleri ya da fatura ödemeleri geleneksel bankacılıkta genellikle ücretlendirirken, dijital bankacılıkta EFT, Havale ve FAST gibi işlemlerden ücret alınmıyor.

Küçük gibi görünen ama biriktikçe rahatsızlık veren bu masraflar dijital bankacılıkta dünya döndükçe yok…





Mevduatına Her Zaman Yüksek Faiz Fırsatı

Dijital bankalar birikimlerinizi enflasyon karşısında koruma altına da alıyor. Aylık düzenli gelirinizle yaptığınız birikimlere için bile gecelik hesaplarla %52’ye varan mevduat faizi oranları sunuyor. Üstelik bu oranlardan faydalanmak için çok yüksek birikim tutarlarınızın olmasına gerek yok, 10.000 TL’ye bile yüksek faiz alabilirsiniz.





Düşük Faizli Kredi Fırsatı

İster ihtiyaç kredisi ister alışveriş kredisi, tüm nakit ihtiyaçlarınızda kredi kullanmak da dijital bankacılıkla çok rahat. Tatil için nakit ihtiyacınız mı var, dakikalar içinde kredinizi kullanıp tatilde gezeceğiniz yerleri planlamaya devam edebilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden 100.000 TL’ye kadar %2,99’dan başlayan avantajlı kredilere başvurup, dakikalar içerisinde sonuçlanan kredinizi anında kullanabilirsiniz.





Yatırım Fırsatlarını Kaçırma

Dijital bankacılık platformları, sanılanın aksine, sadece mevduat ve kredi ürünleri sunmuyor. Küçük birikimlerinizi enflasyona karşı korumak için, yapay zeka destekli fon yöneticisiyle birikiminize en uygun fonları rahatça sunabilir, siz de geleceğinize yatırım yapmaya hemen başlayabilirsiniz. 7/24 canlı kurlarla döviz ve altın, gümüş gibi kıymetli madeni alış satış işlemlerini avantajlı komisyon oranlarıyla yapabilirsiniz.

Aidatsız kredi kartıyla harcama yaparken de kazanmak sizin elinizde

Gündelik harcamalarımızı yaparken bile kazanmaya devam etme fikri kulağa nasıl geliyor? Evet. Yeni nesil bankacılıkta artık bu mümkün.



Artık kredi kartı tercihi yaparken ya aidatsızlık ya da nakit iade faydalarından birini seçmek zorunda değilsiniz. Dijital bankaların sundukları kredi kartları ile hem kart aidatı ödemezsiniz, hem de harcadıkça nakit iade kazabilirsiniz.





Bankacılık ON’la Rahat

Bahsettiğimiz tüm bu rahatlık ve avantajlar Burgan Bank’ın dijital bankacılık platformu ON Dijital Bankacılık’ta sizi bekliyor.

ON Dijital Bankacılık; dünya döndükçe EFT, Havale ve FAST ücreti almıyor, ON Plus’ın ek faiz avantajı ile birikimlerinize değer katıyor, ihtiyaçlarınız içinse uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor.

Yatırım yapmak isterseniz ON Robo ile fonlarınızı yönetiyor, ON FX’le 7/24 canlı kurlarla işlem yapabilmenizi sağlıyor.

Üstelik ON Kredi Kartı’yla harcadıkça nakit iade kazanma avantajı da ON’da seni bekliyor.

Siz de ON Dijital Bankacılık’la tanışmak, bu avantajlardan faydalanmak ve daha detaylı bilgi almak için on.com.tr’yi ziyaret edebilir, milyonlarca ON’ludan biri olmak için ON Mobil’i indirebilirsiniz.



*ON Dijital Bankacılık, BDDK'nın denetimi altında faaliyetlerini yürüten Burgan Bank’ın Dijital Bankacılık platformudur.