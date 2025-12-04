Noel Baba'nın mezarlığı Anadolu'da bulunmuş olabilir

Demre’deki St. Nicholas Kilisesi’nde sürdürülen arkeolojik araştırmalar, Hristiyan dünyasının en tanınmış figürlerinden Aziz Nikolaos’un ilk defnedildiği yer olabileceği düşünülen bir lahdi gün yüzüne çıkardı. Kazıyı yürüten ekip, bulunan yapının Aziz Nikolaos’un ölümünden sonra defnedildiği ilk alanı temsil ettiğine dair güçlü işaretler taşıdığını ifade ediyor. Lahdin tam kimliğinin belirlenmesi için detaylı epigrafik ve arkeolojik incelemelerin yapılması planlanıyor.

TÜRKİYE’DE NOEL BABA’NIN İLK MEZARINA DAİR YENİ İZ

Arkeologlar, Antalya’nın Demre ilçesindeki St. Nicholas Kilisesi’nin iki katlı ek yapısında yer alan bir lahdi incelemeye aldı. Lahdin Aziz Nikolaos’un ölümünden hemen sonra defnedildiği ilk alan olabileceği düşüncesi, kazı çalışmalarını yürüten ekibi heyecanlandırdı. Kazıya liderlik eden Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ebru Fatma Fındık, lahit kapağının ortaya çıkarıldığını, yan yüzeylerin ise henüz tam olarak açılmadığını aktardı.

“BİR YAZIT BULMAK EN BÜYÜK UMUDUMUZ”

Dr. Fındık, yaptığı değerlendirmede, “En büyük umudumuz, lahit üzerinde bir yazıta ulaşmak. Böyle bir bulgu, gömünün kimliğini netleştirmemizi ve lahitin ait olduğu dönemi kesin biçimde belirlememizi sağlar” ifadelerini kullandı. Mevcut bulgular, lahitin kilisenin kutsal alanına çok yakın konumlanmış olmasının tesadüf olmadığını gösteriyor.

LAHİT KAPAĞI ORTAYA ÇIKTI YAN YÜZEYLER BEKLENTİYİ ARTIRDI

Şu ana kadar yalnızca lahit kapağı gün ışığına çıkarılabildi. Arkeologlara göre yan yüzeylerin açılması, figüratif bezemeler, ikonografik işaretler veya döneme özgü yazıtların bulunması ihtimalini artırıyor. Bu tür detaylar, Aziz Nikolaos’un ilk defnedildiği mekânın gerçekten burası olup olmadığını anlamak açısından kritik önem taşıyor.

AZİZ NİKOLAOS’UN KEMİKLERİNİN UZUN YOLCULUĞU

Aziz Nikolaos, MS 3. ve 4. yüzyıllarda Likya bölgesinde yaşamış bir piskopostu. Ölümünden birkaç yüzyıl sonra, bugün Demre’de bulunan St. Nicholas Kilisesi, onun hatırasına inşa edildi ve kemikleri bu yeni yapıya taşındı. Ancak Aziz Nikolaos’un kalıntıları burada da kalmadı; yaklaşık 700 yıl sonra, Orta Çağ'ın çalkantılı dönemlerinde, bir grup denizci tarafından Bari’ye götürüldü ve bugün İtalya’daki Basilica di San Nicola’da sergileniyor. Ayrıca Haçlı Seferleri sırasında bazı kalıntıların Venedik’e taşındığına dair güçlü tarihsel kayıtlar bulunuyor.