Çöküşün belgesi; ‘Beşli Çete’

25 Mart 2022 Cuma, 00:02

DÖNEMİN RUHU!

Bazı kitap başlıkları belli bir dönemin ruhunu yansıtır. Ünlü İngiliz Marksist tarihçi Eric Hobsbawm otobiyografik eserine Tuhaf Zamanlar başlığını vermişti. Geride bıraktığımız yirminci yüzyılın ne kadar tuhaf bir dönem olduğu başka nasıl böylesine etkili bir şekilde açıklanırdı?

Değerli hocamız Zafer Toprak’ın klasikleşmiş eseri Milli İktisat da İkinci Meşrutiyet dönemi ve özellikle İttihat ve Terakki’nin iktisat politikalarının iki sözcüklük bir başlıkla çok iyi bir değerlendirmesiydi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın yeni kitabı Beşli Çete de (Kırmızı Kedi Yayınevi) içinde bulunduğumuz dönemin ruhunu çok iyi yansıtıyor.

ÇÜRÜMÜŞ DÜZENİN KAZANANI OLİGARK, KAYBEDEN TÜRKİYE!

Türkiye’de Erdoğan yönetimi ekonomide aldığı kararlarda ve yaptığı düzenlemelerde kaynakların etkin ve verimli bir şekilde ve kurallara dayalı olarak dağıtılmasını değil tamamen siyasi yakınlığı temel alan bir mekanizmayla kaynak dağıtımını gerçekleştiriyor.

Böyle bir politika demeti için kamu alımları ve ihaleler en önemli dağıtım mekanizması olarak öne çıkıyor.

Ali Mahir Başarır kitabında özellikle Sayıştay Raporlarını temel alarak iktidarın gözettiği sermaye çevrelerine ama özellikle kamuoyunda beşli çete olarak bilinen gruplara odaklanarak Türkiye’nin yeni düzenini kapsamlı şekilde inceliyor.

Türkiye bu çürümüş düzen nedeniyle hem kaynaklarını üretken şekilde kullanamıyor hem de gelir ve servet eşitsizliği bir grup “oligark” lehine gitgide bozuluyor.

Ali Mahir Başarır eski bir ceza avukatı olarak yıllara dayalı tecrübesinden damıttığı birikimiyle Türkiye’nin çete düzenini bir hukukçu titizliğiyle ve dava dosyalarına temel olabilecek derinlikle ele alıyor.

YOLSUZLUĞA ÖZEL MEVZUATLAR VE MEMLEKET SOYGUNU!

Yazarımız hem mevzuat değişimlerinin yolsuzluğa olanak yaratmak için nasıl gerçekleştirildiğini hem de bu mevzuatına dayanarak memleketin nasıl soyulduğunu ustalıkla ortaya koyuyor.

Kitap Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yazılan bir önsözün ardından giriş ve on bölümden oluşuyor.

Yolsuzlukların önünü açacak şekilde kamu ihale mevzuatının yozlaştırılması ile başlayan analizlerde devletten en çok ihale alan kayırılan firmaların usulsüzlük, ihaleye fesat karıştırma ve çevre katliamları gibi ülkemize verdikleri büyük zararlar örneklerle ortaya konuyor.

Özellikle bu iş ve işlemler gerçekleştirilirken tesis edilen ve araçsallaştırılan siyasi bağlantılar ülkemiz siyasi hayatında ne kadar kapsamlı bir çürümeyle karşı karşıya bulunduğumuzu bize gösteriyor.

Ayrıca kitabın sayfalarında yolsuzluk ve usulsüzlükler karşısında CHP’nin verdiği mücadele de birçok örnekle okuyucunun dikkatine sunuluyor.

Türkiye’de ne yazık ki siyasetçiler yazılı eser vermekten kaçınırlar. Yazılı eser vermek siyaset insanını siyasi hayatı boyunca takip edecek kayıtlar ortaya koymak anlamına gelmektedir. Bu nedenle siyasetçi için tutarlılık gerektiren özel bir çabadır. Bugün söylediğini yarın inkâr etmeye dayalı yozlaşmış siyaset ortamında siyasetçiler yazılı eser vermekten kaçınırlar.

SEÇMENLE BİR MUKAVELE!

Ali Mahir Başarır ise çiçeği burnunda bir siyasetçi olarak siyasi hayatının bu başlangıç evresinde arkasında önemli bir kayıt bırakıyor ve okuyucunun bu eseri dürüst siyaset için seçmenle bir mukavele olarak okuması da olanaklı.

Ali Mahir Başarır’ın Beşli Çete eseri sadece günümüzün bir panaromasını sunmakla da kalmıyor aslında Ak Parti’nin neden çökmekte olduğunu bize gösteriyor. Ülkemiz kaynaklarının bir avuç insanın daha da zengin olması için çarçur edildiği bir ortamda siyasi değişim de acil bir zorunluluk haline geliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme çağrısını yaptığında helalleşme ve kanun önünde hesaplaşmanın farklı şeyler olduğunun altını çizmişti. Ali Mahir Başarır’ın eseri hem bugünü anlamak için önemli bir kaynak hem de yarın “kanun önünde hesaplaşma” dönemi başladığında rehber olabilecek bir çalışma.