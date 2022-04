Haftanın güncel çocuk kitapları...

23 Nisan 2022 Cumartesi, 00:01

Melodi Merdiven / Ece Zeber, Özlem Yurteri Gürevin / Resimleyen: Ece Zeber / Redhouse Kidz / 40 s. / 6+ / 2021.

İlkokula aynı sınıfta başlayan Özlem’le Ece’nin yolları bir daha hiç ayrılmamış. Aynı lisede Özlem notaların ardına düşmüş, Ece renklerin. Üniversite yılları farklı kentlerde geçse de kitaplar ve sanat onları hep bir arada tutmuş. Sonra bir gün, hepimizin ezberinde olan “Öğretmenim Canım Benim”, “Atatürk Ölmedi Yüreğimde Yaşıyor” vb. okul şarkılarının da bestecisi Dr. Erdoğan Okyay’ın “Merdiven” şarkısını, “müzisyen ağustosböceği”yle “acemi çoban”ın başrolünü paylaştığı müzikli bir kitaba dönüştürmüşler. Ece Zeber’in resimleri, Özlem Yurteri Gürevin’in ezgileriyle gülümseyen “Melodi Merdiven”, sımsıcak öyküsünün yanında notaların dilini kavramakta da yolumuzu aydınlatıyor.

Dikeniko / Ilaria Guarducci / Çeviren: Eren Cendey / Pötikare Yayıncılık / 32 s. / 5+ / 2022.

Adını, vücudunun her yanını kaplayan dikenlerden almıştı Dikeniko. Onları çok sever, bu haliyle çevresine korku salardı. Bir gün, üstelik hiç de aklında yokken dikenleri dökülüverdi. İşte tam da o an farkına vardı ki hiç arkadaşı yoktu. Kendi gücümüzle, bilgi ve duygularımızın olanaklarıyla davranmıyor, silahlarımızı çeviriyorsak çevreye, o silahlardan olduğumuz an içine düşeceğimiz yalnızlıktan ancak dostlukla, arkadaşlarımızla kurtulabiliriz. Ilaria Guarducci’nin yazıp resimlediği bu dayanışma öyküsünü Eren Cendey’in Türkçemize başarıyla aktardığını da vurgulayalım.

Teknoloji / Defne Ongun Müminoğlu / Resimleyen: Berk Öztürk / Artemis Çocuk Yayınları / 88 s. / 8+ / 2022.

Telefonlarımız, bilgisayarlarımız, tabletlerimiz, akıllı tahtalarımız... Okula, kır gezisine, parka, sokakta dolaşmaya, yaş günü partisine... nereye gidecek olsak ilkin yanımıza bunlardan birini almak geliyor aklımıza. Nerede olursak olalım, bu teknolojik ürünlerden bir an olsun ayrılamayacağımız hayatlar yaşar olduk. Kısacası teknoloji her yerde! Peki ya ihmal ettiklerimiz, ıskaladıklarımız, kaçırdığımız güzel anlar? Defne Ongun Müminoğlu, iki kahramanı Burcu ve Berk’le hepimizi, öykünün bahçesinde, “teknoloji ve hayat” konulu bir yolculuğa çıkarıyor. Berk Öztürk de resimleriyle sonuna kadar oyunda kalmamıza yardımcı oluyor.

Kardan Adam ve Güneş / Susan Taghdis, Ali Mafakheri / Çeviren: Müge Ükbulut / Vakıfbank Kültür Yayınları / 24 s. / 3+ / 2021.

İkindiüstü yaptığınız kardan adam hep sizinle kalsın istersiniz oysa o, yeniden düşmek için yola güneşi bekler. Okul dönüşü bulamazsınız yerinde. Sevincinizi size bırakıp gidivermiştir. Yaşamı anlama ve anlamlandırma sürecinde bilimin ortaya koyduğu belki de en çarpıcı yargı, dünyada hiçbir şeyin vardan yok, yoktan var olmadığı gerçeğidir. “Kardan Adam ve Güneş”, bu gerçeği, değişim ve dönüşüm sürecini alabildiğine yalın, kısa ve bir o kadar da çarpıcı bir öyküyle dile getiriyor. Metne büyük değer katan resimlerin de eşliğinde tanık olduğumuz bu süreğen döngü öyküsü aslında sevginin, dostluğun, arkadaşlığın ille de bir arada olmalarımızla sınırlı olmadığını da söylüyor bize.