İstiklal Süvarilerinin mirası; özgürlük!

03 Ekim 2021 Pazar, 00:01

Teğmen Ali Rıza Akıncı, Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin - Suriye Cephesi’nden sonra Bolşevizm yanlısı Yeşil Ordu’da, ardından Mustafa Kemal Paşa’nın İstiklal Ordusu’nda çarpıştı. Fahrettin Altay Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu, 2. Tümen, 4. Alay, 2. Bölük Süvari Takım Kumandanı olarak, İzmir'e girdi ve Hükümet Konağı’na Türk bayrağını çekti.

Yaşar Aksoy yeni kitabı İstiklâl Süvarisi: İzmir’in Kurtuluşu’nda, bu kahramanın, Teğmen Ali Rıza Akıncı’nın hiç yayınlanmamış hatıratını sunuyor.

Kurtuluş Savaşı sırasında günlük olarak tutulan hatıratta, Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Anadolu’nun yoksul ama vatanperver Mehmetçikleri, Enver Paşa, Refet Paşa, Çerkez Ethem, Parti Pehlivan, Fahrettin Altay Paşa, Şehit Yıldırım Kemal yer alıyor.

Kitapta zamanın koşulları satır satır ortaya konuluyor: Filistin cephesinde Arapların ihanetleri... İngiliz ordusuna karşı çölde kahramanca çarpışan Anadolu evlatları... Kudüs’ün gözyaşları içinde terk edilişi... Kurtuluş Savaşı’nda kahramanlık destanları... Halkın inanılmaz fedakârlıkları...

Dağdaki Yörük aşiretlerinin Kuvayı Milliye sevdası... Efeler… İzmir’in bayrağına kavuşması… İstiklal Ordusu’nun en altındaki aç, susuz, uykusuz, atı ve tüfeğinden başka hazinesi olmayan ama vatan aşkı ile kavrulan insanların emperyalizme karşı destansı isyanının hikayesi... Ve İzmir’in Kurtuluşu…

Dünyada örneği olmayan, tüm yoksulluklara, yoksunluklara karşın yedi düvele meydan okumanın adıydı Kurtuluş Savaşımız. Büyük Kurtarıcı Atatürk’ün çabasıyla bir destan yazılmıştı. Şair Ceyhun Atuf Kansu’nun deyişiyle Anadolu’da boy atan “Yedi veren bağımsızlık gülü’ydü”.

Yaşar Aksoy’un, kitabının yayımlandığı günlerde Yunanistan, Osmanlı’ya karşı bağımsızlık savaşı başlatmasının 200. yıl dönümünü kutluyordu. Bu törene İngiltere Prensi Charles da katılmıştı. İşgal yıllarında da sırtını sıvazladıkları Yunanistan’a övgüler yağdırdı.

İşgal yıllarında, Yunanistan “Büyük Düşüncesini” gerçekleştirmek için İzmir’e asker çıkartmıştı. İzmir’de, Ege‘de halkı insan onuruna yakışmayacak biçimde katletmişlerdi. Türk halkı, ordusuyla bu zalimliklere göz yummayacaktı. Yummadı da, “geldikleri gibi gittiler!”. Büyük düşünceleri, “büyük hüsrana, büyük bozguna” dönüşmüştü.

9 Eylül bağımsızlığımızın taçlandığı büyük gündür. Konak Meydanına giren ilk Türk süvarisi Konyalı Teğmen Ali Rıza Akıncı, Hükümet Konağı’ndaki Yunan bayrağını indirip, Sonsuza dek dalgalanacak, bağımsızlığımızın sembolü, bağımsızlık gülümüz bayrağımızı oraya dikmişti.

Aksoy’un kitabında bunları okuyacak, o zor günleri öğrenip bağımsızlığımıza, özgürlüğümüze daha sıkı sıkıya sarılacaksınız. Üstelik yaklaşan 2022 yılı, İzmir’in Kurtuluşu’nun 100. Yılı’dır…

Yakın tarihimize ışık tutan yazar Yaşar Aksoy’un bu serideki tüm kitaplarını (Hasan Tahsin, Gavur Mümin, İstiklal Süvarisi) okuyun. Hamaset dolu tarih bilgisi yok, tanıklar, yoğun araştırmalar, içtenlik var. Seri çıkacak üç kitapla tamamlanacak.