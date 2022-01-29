29 Ocak 2022 Cumartesi, 00:02

GÜNÜMÜZ İNSANININ HANDİKAPLARI...

İlişkilerinin yapısına sızan tüketim kültürüyle kuşatılmış günümüz insanının zamanı, dikkati, tahammülü, özeni, tatmini az. Yoga, meditasyon, nefes ve diğer ruhsal / bedensel uygulamalara artan ihtiyacın bir nedeni de bu.

Tolstoy, can sıkıntısını “arzulara duyulan arzu” olarak açıklar. Murat Uyurkulak’ın Tol romanında, “Çünkü sıkıntı öldürür. Ve ama sıkıntı öldürüyor. Acı ve öfke değil ama sıkıntı öldürüyor. Çok geçici, anlık, masum, makul olabiliyor sıkıntı, ama öldürüyor,” diye başlayan ve sıkıntının kaşıdığı arzunun insanı eğlence, tatil, yeni kelimeler, yeni yüzler, plan program, yazlıklar, sayfiyeler, yumuşak içkiler, pahalı yemeklere savurduğundan bahseden bir paragraf var.

Burada “savrulmak” vurgusu önemli. Bilinçsizce savrulmak ve tüketmek üzerine düşünmeyi değerli buluyorum ve paragrafı bugün “Çünkü sıkıntı varoluşu öldürür,” olarak yorumluyorum.

DANIŞANLARIN HİKÂYELERİ

Ruhsal öğreti ve inanışların sıklıkla başvurduğu, Patanjali’nin de yoganın sekiz aşamasından biri olarak sunduğu Pranayama nefes çalışmaları, Dr. Richard P. Brown ve Dr. Patricia L. Gerbarg’ın Nefesin Şifa Veren Gücü’nde klinik araştırmalarla temellendirilip derli toplu bir kaynak halinde sunuluyor.

Kitapta stres, uykusuzluk, kaygı, fobiler, tükenmişlik, depresyon, travma ve kitlesel felaketlere yönelik ve ilişkileri, sevgi ve bağlanmayı güçlendirme, travmaları iyileştirme ve bağlılık duygusunu desteklemeye yönelik nefes çalışmaları ve ilgili ses kayıtları sunuluyor.

Aynı zamanda nefes çalışmalarıyla iyileşen birçok danışanın hikâyesine ortak oluyoruz.

Nefes çalışmaları sinir sisteminin dengelenmesine, fiziksel ve zihinsel sağlığa kavuşmamıza yardımcı, aynı zamanda bugün için önemli olan bir şeyi daha anımsatıyor: Mevcut olanın değeri…

Nefesin Şifa Veren Gücü uzun zamandır yanımızda olan insanların desteğini onurlandırmak, durup “küçük” şeyleri anlamak için zarif bir davet sunuyor olmasının yanı sıra gözleri biraz kendimize çevirip her zaman eşlikçimiz olan nefesle baş başa bir çalışma yapmamız için yetkin bir rehber niteliğinde.