Vitrindekiler...

30 Ocak 2022 Pazar, 00:03

Bilim Devrimcileri / Robert P. Crease / Çev. Özlem Özarpacı / The Kitap / 328 s.

Bilimsel bir keşif ne zaman kabul edilen bir gerçeğe dönüştü? Bilimsel gerçekleri inkâr etmek neden kolaylaştı? Ve biz bu konuda neler yapabiliriz? Filozof ve bilim tarihçisi Robert P. Crease, kitabında bu soruları, bilimsel altyapının kökenlerini ve dünyanın önemli 10 düşünür ve bilim devrimcisinin bilimsel aklı şekillendirmedeki rollerini bir bir tanımlayarak yanıtlıyor. Kitapta günümüz politikacıları ve hükümet yetkilileri; bilim insanlarını bilim dışı yorumlarıyla eleştirirken, hem mevcut bilim karşıtı söylemin kökenlerini hem de modern dünyanın dağılmasını önlemek için neler yapılabileceğini anlamamıza yardımcı oluyor.

Kendi Hayatında Ölme Vakti / Mehmet Eroğlu / İletişim Yay. / 372 s.

Uzun süredir yazamayan tanınmış bir yazar, yaşadığı hayal kırıklığının ardından, gerçekleri ve geçmişini zihnindeki tabuta kilitleyip, büyük kentin keşmekeşinden uzaklaşır. Soluğu doğanın hırçın, rüzgârlı kıyısındaki ücra bir sahil kasabasında alır. Bu göç, acının krallığında yaşayanlarla, hayatın gerçek soylularını buluşturan efsunlu bir hikâyenin kapılarını aralar… Eroğlu, mitolojinin ve Antikçağ tragedyalarının kahramanlarını iki katmanda gelişen ve beş mevsim süren bu kent-deniz yolculuğu niteliğindeki öykülerle günümüze taşıdığı romanında, yaşamın gerçek ve gerçeküstü yanlarıyla anlatıldığı bir serüven sunuyor. Tutkulu aşıkları, budalaları, soyluları, göçmenleri, adalet arayanları anlatıyor.

Ateşten Düşünceler - Bir Nietzsche Portresi / Edward J. O’Brian / Çev. Yağmursu Deniz / Maya Kitap / 224 s.

Edward J. O’Brien bu biyografik romanında, Friedrich Wilhelm Nietzsche’nin öğretilerinin ve fikirlerinin kaynağını, karakterini etkileyen, yaşamını yönlendiren kritik olayları ve yakınında bulunan kişilerle ilişkilerini gözler önüne seriyor. Nietzsche’nin felsefesini çocukluğunda yaşadıklarına dayandırırken filozofun iç dünyasını ve psikolojisini canlı bir biçimde aktarıyor.

Transit Yolcular / Müge İplikçi / Can Yay. / 168 s.

Müge İplikçi, Transit Yolcular’da gitme ve kalma eylemi, yolculuk ve dolayısıyla yaşam yolculuğu gibi konuları kurguluyor. Kadın karakterlerin ön planda olduğu bu öykülerde sıradanın sınırlarını aşan, yazgılarından kaçmaya çalışan kadınları ele alırken, aynı zamanda bu ortak mücadeleden doğan dayanışmayı anlatıyor. Birbiriyle bağlantılı olan bu öyküler, mücadeleci kadınların kesişen ve iç içe geçen yaşamlarını, tıpkı ayrılıp birleşen tren rayları gibi, kimi zaman birleştirip kimi zaman yan yana getirerek gözler önüne seriyor.

Defne - Sabır Da Bir Gün Yorulur... / Burcu Ertürk / Günçe Yayınevi / 240 s.

Burcu Ertürk yeni romanında, Türkiye’de kadın olmak ve sonuçları üzerine çağdaş ve güçlü bir kadının gerçek yaşam öyküsünü anlatıyor. Kadına karşı şiddetin nasıl statü ayırt etmediğinin canlı bir örneğini yaşatıyor. Türk annesi ile İtalyan babasını dört yaşında kaybetmiş, anneannesi tarafından sevgiyle ve en iyi eğitimi alarak yetiştirilmiş güzel, başarılı, akıllı bir kadının, Defne’nin aradığı aşkı bulmasıyla başlayan romanında, normal başlayan her şeyin ileride ne kadar anormalleşebileceğini ve kadınların maruz kaldıkları şiddetin neden öngörülemez olduğunu ortaya koyuyor.

Julio Cortázar: Gözden Geçirilmiş Bir Biyografi / Miguel Herráez / Çev. Çağla Işıl Soykan / Everest Yay. / 376 s.

Akademisyen, gazeteci ve yazar Miguel Herráez kitabında, 20. yüzyıl dünya edebiyatının en önemli isimlerinden Julio Cortázar’ın Brüksel’de başlayan, Buenos Aires ve Paris’te devam eden yaşamını ve yazarlık serüvenini aktarıyor. Herráez’in yüzlerce mektubu, gazetelerde kalmış yazıları ve bire bir görüşmeleri kullanarak yazdığı bu biyografi, Cortázar’ın ailesi, öğretmenlik serüveni, çevirmen kimliği, dostlukları, yolculukları, siyasal aktivizmi gibi yaşamının birçok yönüne ışık tutuyor. Siyah-beyaz fotoğraflarla, bir kronoloji ve bibliyografyayla zenginleştirilen bu çalışma Herráez’in Türkçe baskıya özel notuyla okurla buluşuyor.