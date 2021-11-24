YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

24 Kasım 2021 Çarşamba, 00:04

- YARIN yayınlanacak 1658. sayımızın kapağında; kimisi işbirlikçi saray hükümetinin kimisi işgalci İngilizlerin yanında Türk milletinin varlık yokluk kavgasında ihanet eden, Kurtuluş Savaşı sonrasında Cumhuriyet’i kuranlar tarafından affedilen; Fransız ve Rus devrimlerindekinin aksine idam edilmeyen, hapse atılmayan, sürgün edilen 150’liklerin ve suçun bireyselliği ilkesi doğrultusunda sürgün kararlarının dışında tutulan yakınları ile çocuklarının bilinmeyen öykülerini anlattığı incelemesi Babalar ve Çocuklar - Genç Cumhuriyet’in Vicdan Serüveni’yle (Sia Kitap) Dr. Ceyhun İrgil yer alıyor. Gamze Akdemir’in söyleşisi...

- 3. sayfamızda, “Bizde polisiyenin artık alabildiğine siyasallaştığı, toplumun olup biteni bu yolla öğrendiği söylenebilir pekâlâ.” sözleriyle türün doğasını ve üç yetkin örneğini irdelediği “Siyasal polisiye…” başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Ahmet Arpad, doğumunun 140. yılında (28 Kasım 1881 - 22 Şubat 1942), “20. yüzyılın en namuslu, insancıl ve iyi yürekli aydın yazarı” sözleriyle nitelediği ve savaş karşıtı yönüyle kaleme aldığı Stefan Zweig’ı inceliyor.

- Barış Doster, Atatürk’ün yakın çalışma arkadaşları iki aydının Mahmut Esat Bozkurt ve Recep Peker’in Mavi Gök Yayınları’nca yayımlanan, hem dönemin ruhunu hem Türk Devrimi’ni kavramak açısından önemli olduğunu vurguladığı, Bozkurt’un devrimlere ilişkin soruların bir bir yanıtlandığı Atatürk İhtilâli ile Peker’in Devrim Tarihi ders notlarından ve söylevlerinden oluşan İnkılâp ve İstiklâl adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- Nursun Erel, James Baldwin’in, başta ABD olmak üzere, tüm dünyaya yönelttiği toplumsal ve kültürel bir eleştiri çalışması, 1940’larda ve 1950’lerin başında, henüz yirmili yaşlarındayken yazdığı denemelerden oluşan, Sivil Haklar Hareketi’nin şafağında, Harlem’deki gündelik yaşamdan muhalif romana, filmlere ve yurtdışındaki Afro-Amerikanların deneyimlerine kadar ABD’de siyah olmanın karmaşık durumunu araştırdığı Bir Vatan Evladının Notları’nı (Çev. Suat Ertüzün / Can Yayınları) inceliyor.

- Volkan Ersoy, Kübalı yazar Leonardo Padura ile Lev Troçki'nin sürgün yıllarını ve peşindeki NKVD (Sovyetler Birliği İçişleri Halk Komiserliği) ajanının suikast planları ile İstanbul’dan Meksika'ya sürükleyici bir polisiye kurgusuyla sunduğu; Troçki’nin Büyükada, Paris ve Meksika’daki sürgün yılları hakkında az bilinen gerçekleri ortaya koyarak tartışmalı konulara girdiği siyasi gerilim romanı Köpekleri Seven Adam’ı (Çev. Volkan Ersoy / Bilgi Yayınları), konuşuyor.

- Feridun Andaç, “Yayıncılığımızın kör bir noktasıdır biyografi kitapları” dediği “Okurunu bekleyen biyografiler” başlıklı yazısında, Runik Kitap’ın elliye yakın kitabı yayımlanan ve kararlı bir adımın yansısı olarak nitelediği “Runik Hayatlar Serisi”ni inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Çiğdem Sezer’in kayıpları kazandıklarından çok, yoksunluk ve sevgisizlikle boğuşarak büyüyen “kenar mahalle” çocuklarının hayata tutunma, dayanışma, var olma serüvenlerini başarılı bir kurgu ve lezzetli bir anlatımla ortaya koyarken onca umutsuzluktan yeni umutlar doğacağının da altını çizdiği, çıkışa doğru fenerler tuttuğu kitabı Son Şans Durağı’nı (Günışığı Kitaplığı) merceğe alıyor.

- Berk Uralcan, yayın yaşamına 2016’da aylık devam eden bir çizgi roman ve hikâye dergisi olarak başlayan, günümüzde belli bir tür etrafındaki çizgi romanları bir araya getiren özel sayılarla devam eden, geçtiğimiz yılki Bilim Kurgu Özel Sayısı’ndan sonra, bu yapıda yayımlanan ve farklı yazar ile çizerlerden on dört kısa çizgi romanın yer aldığı Yabani - Polisiye Özel Sayısı’nı (Efendi Yayınları) tanıtıyor.

- Ümit Yıldırım, Gültekin Emre’nin kimi anılarını düş süzgecinden geçirerek okuru bir yolculuğa çıkardığı, farklı coğrafyalara, insanın taşıdığı evrensel duygulara, kazalara, ölümlere, yolculuklara ve kentlere şair inceliğiyle dokunduğu romanı Sanki Babamın Romanı’nı tanıtıyor (Alakarga Yayınları).

- Vitrindekiler, haftanın öne çıkan çocuk kitaplarının tanıtıldığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz ile düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar

Editörden...

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Düzeltme ve Özür: Geçtiğimiz haftaki sayımızda kapağımızda yer alan “Doğumunun 115. Yılında Sait Faik” başlıklı incelemenin yazarının ismi Rahmi Emeç olarak yazılmıştır. Doğrusu Rahmi Ali olacaktır. Düzeltir, özür dileriz.