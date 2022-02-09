YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

09 Şubat 2022 Çarşamba, 00:04

- Yaşamı ve dilimize çevrilen yapıtlarıyla yakın dostu Özdemir İnce’nin kaleminden, şiir dünyasında “Volga’nın Mallarmé’si” olarak anılan, Nâzım Hikmet ve Boris Pasternak’ın “manevi oğul” sayıp titizlikle koruduğu, dünyanın en önemli şair ve eleştirmenlerinin “yeni, şiir sanatı cephesinde devrimci ve büyük” saydıkları, şiirleri 50’ye yakın dile çevrilen büyük şair Gennadi Aygi (Çuvaşistan, 1934 - Moskova, 2006) kapağımızda.



- 3. sayfamızda Gülten Dayıoğlu’nun, 1987’de Kültür Bakanlığı Çocuk Edebiyatı Ödülü’ne değer bulunan Parbat Dağının Esrarı’nda işlediği bilimkurgu çağrışımlı konuyu, çarpık görünümlü üstün zekâlı Dero tipini yarattığı romanı Yanardağın Yankısı’nı (Yapı Kredi Yayınları) incelediği yazısıyla Adnan Binyazar yer alıyor.

- Zeynel Kıran, ölümünün 700. yılında Dante’yi ve “Cehennem”, “Araf”, “Cennet” (Alfa Yayınları) olmak üzere üç bölümden oluşan, “yolculuk” anlatı türünü seçerek üç dünya boyunca gerçek yaşamdaki kişileri sahneye koyarak bu türde önemli bir yenilik yaptığı ve bir toplumu betimlemeyi başardığı ölümsüz yapıtı İlahi Komedya’yı merceğe alıyor.

- Ataol Behramoğlu’nun şiirleri kısa bir süre önce yitirdiğimiz büyük şair Uldis Berzins'in çevirisiyle Letonya’da yayımlandı. Bu sayımızda Berzins’in kitaba yazdığı Önsözü’nün yanı sıra anısına saygıyla Ataol Behramoğlu’nun kaleme aldığı bir yazıyı yayımlıyoruz.

- Emrah Kolukısa, Atilla Dorsay ile tarihten günümüze insanlığın en büyük yaralarından birine odaklandığı, 1998 - 2021 yılları arasında çeşitli gazete ve internet sitelerinde yayınlanan, önemli tanıklıklarını içeren yeni kitabı Irkçılığı Gördüm Tanıyorum’u (Varlık Yayınları) konuşuyor.

- Gamze Akdemir, Bedri Baykam ile “cinsellik”, “aldatma”, “kıskançlık”, “aşk”, “aile” gibi konularda hüküm süren tabuları elinin tersiyle iterek mizah, bilimsel araştırma ve somut verileri, geçmiş ile bugün üzerinden karşılaştırarak ilerlediği yeni kitabı Genel ve Çok Özel Hayatların Sakıncalı El Kitabı’nı (Kırmızı Kedi Yayınevi) konuşuyor.

- Ayşe Eziler Kıran, Salih Bolat’ın kendi seçtiği şiirlerden oluşan ve genç Fransız şair Claire Lajus’un Fransızcaya çevirdiği kitabı İlk Kar’ı (Varlık Yayınları) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Betül Avunç ile okuyucuları düşle gerçek arasında gezdirirken dil, kültür, tarih, düşün alanlarında da heyecan verici mekânlar, kişilerle ve doğal varsıllığımızla da buluşturduğu, Anadolu’muzun efsaneleriyle, kahramanlarıyla yeniden tanıştırdığı İkiz Gezginler İstanbul'dan Bodrum’a ve İkiz Gezginler İkiz Gezginler Yeşillikler Ülkesi'nde (YKY, Tudem) romanlarını konuşuyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşeleri ile düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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