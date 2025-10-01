YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! 2 Kasım 2025 / Sayı 1859!

Merhaba,

Bu hafta şiirle kardeşliğini, şiire sevgisini yüreğindeki ikizi gibi ömrü boyunca sürdürmüş büyük bir şair kapağımızda.

“Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder./ Dante gibi ortasındayız ömrün… Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?.. Neden böyle düşman görünürsünüz;/ Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?.. Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;/ Gittikçe artıyor yalnızlığımız”...

1940’lı yıllardan beri tüm kuşaklar en önce çocukluk döneminde ders kitaplarında yer alan 35 dizeli, ülkemizde en çok basılan şiir kitapları arasında yer alan, adını 1946 CHP Şiir Yarışması’nı kazanan şiirinden alan “Otuz Beş Yaş” şiiriyle tanır onu. Ki bu şiir onun şiirindeki birçok özelliği içererek onu bugünlere taşır.

“Gün Eksilmesin Penceremden” der, “Memleket İsterim” der. Acımasız yaşama karşı insanın direnç noktası olarak gördüğü aşk ve ulusal değerleri işler:

“Atatürküm eğilmiş vatan haritasına/ Görmedim tunç yüzünde böylesine geceler/ Atatürk neylesin memleketin yarasına/ Uçup gitmiş elinden eski makbul çareler/ Nerde istiklâl harbinin o mutlu günleri/ Türlü düşmana karşı kazanılan zaferi/ Hiç sanmam öyle ağarsın bir daha tan yeri/ Atatürküm ben ölecek adam değildim der./ Git hemşehrim git kardeşim toprağına yüz sür/ Odur karşı kıyadan cümlemizi düşünür/ Resimlerinde bile melül mahzun düşünür/ Atatürküm kabrinde rahat uyumak ister.” (“Atatürk”)

Ölümsüz şiirlerinin yanı sıra aile özlemi, güzellik, karşılıksız aşk, sevilme arzusu, yaşama sevinci, ölüm korkusu, içkiye sığınma, memuriyeti ve işi sevmeme gibi konuları ele aldığı 1935-1947 yılları arasında yazdığı kısa, sıradan insanın günlük yaşamıyla ilgili gözlemlerine dayalı öyküleriyle de unutulmayacak.

Büyük şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı (4 Ekim 1910 / 13 Ekim 1956) kapağımızda. Öner Yağcı’nın yazısı...

- Öner Yağcı (“Kız çocuklarının eğitim hakkını savunan Köy Enstitülü bir eğitimci: Pakize Türkoğlu!”)

- M. Sadık Aslankara (“Öyküde Cumhuriyetin açtığı nefes...” / Yunus Aksoy, Patosi, Epona / Ayşen Somunkıran Özagar, Naif’in Listesi, Kayıp Zaman / Gönül Ocak, Dünün Geleceği Yok, Metinlerarası / Zeynep Baki, Güzel Kadınlar Çabuk Tükenir, Paris / Vuslat Saraçoğlu, Her Şey Geçer, Sayfa6 / Ayşe Başak Kaban, Çevrimiçi, SRC / Tuba Ayşe Özgür, İçime Karga Uçuştu, Banliyö),

- Hazal Bozyer (Yahya Kemal, Bütün Şiirleri: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgârlarıyle, Rubâîler Ve Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş, VakıfBank),

- Gültekin Emre (Marina Tsvetayeva, Ruh ve Ad, Çeviren: Azer Yaran, İyi Şeyler / Rusya’dan Sonra, Çeviren: Günay Çetao Kızılırmak, 16. Kilometre),

- Hande Mir (Çağatay Yaşmut, Ölüm Fırsat Kollar, Oğlak-Maceraperest),

- Mavisel Yener (Kate DiCamillo, Edward Tulane ve Mucizevi Yolculuk, Tudem),

- Y. Bekir Yurdakul (Mete Akoğuz, Yaratıcı Drama, Dinozor Çocuk),

Vitrindekiler, kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran'ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

