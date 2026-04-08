YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1886! 9 Nisan 2025

MÖ 4 yılında Kordoba’da doğdu. Gençliğinde Roma’ya geldi, bir süre Mısır’da yaşadı ve sonra imparatorluğun üst kademelerinde devlet memuru olarak görev aldı. Siyasi görüşleri yüzünden İmparator Claudius tarafından Korsika’da sürgüne gönderildi. Sekiz yıl sonra döndüğü Roma’da genç Nero’nun özel eğitmenliğini üstlendi. Tahta geçtikten sonra da her geçen gün biraz daha canileşen Nero’yu dizginleyemeyeceğini anladı. Kendini siyasal kariyeriyle paralel sürdürmeye çalıştığı yazarlığa ve Stoacılık felsefesine vermek için MS 62’de siyasetten elini eteğini çekti.

Lucilius’a Mektuplar adlı yapıtı yaşamının son yıllarında (63-64) Sicilya’nın Roma valisi dostu, genç Lucilius’a gönderdiği ve Stoacılığın öğretilerini günlük yaşamdan örneklerle açıkladığı 124 mektuptan oluşur.

Antik Romalıların günlük yaşam tarzı hakkında pek çok ipucu veren bir belge olarak da okunabilen bu metinler manevi vasiyetnamesi gibidir.

Kendisine karşı girişilen Pisonia Tertibi’nin ortaya çıkarılmasının ardından Nero, bu komploya bulaştığından şüphelenerek yaşlı hocasına derhal intihar etmesini emreder. Bedeni, vasiyetine uygun olarak hiçbir tören yapılmaksızın hemen yakılmış ve Nero’nun buyruğuyla, ardında hiçbir iz bırakmaması için bilinmeyen bir yere savrulmuştur.

Siyasetçi, yazar ve filozof Seneca (Lucius Annaeus) kapağımızda. Ferda Fidan’ın yazısı...

- Adnan Binyazar (Johann Wolfgang Von Goethe, Seçilmiş Yakınlıklar, Çev Tanıl Bora, İletişim),

- Ahmet Antmen (Önce Cumhuriyet, Yay. Haz. Adnan Gerger, Cumhuriyet),

- Duygu Aydemir (Giorgio Vasari, Sanatçıların Hayat Hikâyeleri, Çev. Simge Aköz, Say),

- Feridun Andaç (Latife Tekin, Para Gürültüsü, Can),

- Ata Devrim (Immanuel Kant, Yargı Gücünün Eleştirisi, Çev. Mehmet Barış Albayrak / Alfa),

- Tolga Aydoğan (Halil Özcan, İsmet Toto (1905-1937), Cumhuriyet),

- Duygu Aydemir (Umur Talu, Dünyanın Tozunu Atalım! / İletişim),

- Y. Bekir Yurdakul (Hacer Kılcıoğlu, Dünyanın İki Ucu, Günışığı),

