Harbiye'de Yavuz Çetin'i anma konseri düzenlendi

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Yavuz Çetin için düzenlenen konserde, Çetin'in müzisyen dostlarının yanı sıra sanatçının oğlu Yavuzcan Çetin gece boyunca babasının Fender Stratocaster 71 model gitarıyla eşlik etti.

Açılışta konuşan müzisyen Batu Mutlugil, Tanju Eksek ile Yavuz Çetin'in kendisinden çok daha önce tanıştıklarına değinerek, "Beraber uzun zaman Bodrum'da çaldılar. Biri beni Yavuz'la tanıştırdı. 'Aradığın gitarist gerçekten var' dedi. Yavuz'u hiç unutmuyorum. 16 sene bilfiil yan yana sürdü. Yavuz inanılmaz bir melekti. Onu oğlum gibi sevdim" diye konuştu.

Müzisyen Tanju Eksek ise Çetin için çeşitli anma programları düzenlendiğini belirterek, "Provalarda çok etkilendim. Bugün çok daha farklı olacak. Çünkü muhteşem bir grupla birlikte olacağız. Çok heyecanlandık. Böyle bir şey yaşamamıştık" dedi.

Çetin'in şarkıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Oda Müziği Topluluğu şefi Neyzen Özsarı'nın düzenlemeleriyle senfonik bir formda sanatseverlerle buluştu. Konserde aralarında "Hiç Düşünmezsin", "Sahil", "Onun Şarkısı", "Bul Beni", "Kimse Bilemez", "Köle" parçalarının da bulunduğu bir repertuvar seslendirildi. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı'na (İBB Kültür) bağlı İBB Orkestra tarafından düzenlenen konserde Ceylan Ertem, Hayko Cepkin, Kaan Tangöze, Akın Eldes, Pentagram'ın da aralarında olduğu birçok sanatçı sahne aldı.

1990'ların ünlü grubu Blue Blues Band'in gitaristi Yavuz Çetin, 15 Ağustos 2001'de hayata veda etmişti.