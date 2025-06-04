Donald Trump’tan yeni Bitcoin hamlesi: Sosyal medya ve kripto buluşacak!

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social için borsa yatırım fonu (ETF) başvurusu yapıldı. NYSE Arca tarafından yapılan açıklamada, başvurunun Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) onay sürecine dahil olduğu belirtildi.

TRUTH SOCIAL İÇİN SEC ONAYI BEKLENİYOR

NYSE Arca'ya sunulan başvurunun, söz konusu fonun listelenmesi ve işlem görmeye başlaması amacıyla yapıldığı ifade edildi. Başvuru belgelerinde, "Kayıt Beyanına göre, Güven genel olarak Bitcoin fiyatının performansını yansıtmayı amaçlamaktadır. Tröst, Tröst'ün masraf ve yükümlülüklerinin ödenmesinden önce bu performansı yansıtmayı amaçlamaktadır" ifadeleri yer aldı.

SPONSOR VE SAKLAMA GÖREVLİSİ BELİRLENDİ

Başvuruya göre, ETF’nin sponsoru Yorkville America Digital, LLC olarak açıklandı. Saklama hizmeti ise Foris DAX Trust Company, LLC tarafından üstlenilecek. Yorkville, önceki basın açıklamalarında kendisini "Amerika öncelikli varlık yönetimi firması" olarak tanımlamıştı.

TRUMP MEDIA NASDAQ'TA LİSTELENİYOR

Truth Social ile birlikte Truth.Fi platformunun da işletmecisi olan Trump Media and Technology Group, halihazırda Nasdaq borsasında işlem görüyor.