10. Ölüm yılında Yaşar Kemal Sempozyumu

Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:57

Güncelleme: 26.02.2025 - 12:57

İnsan-insan ilişkileri ile insan-doğa ilişkilerinin birbirinden koparılamayacağını, insanın insana zulmü ile insanın doğaya zulmünün aynı kökten beslendiğini savunan yazarın düşünceleri ve eserleri 4 oturumda 16 konuşmacı tarafından yorumlanacak.



"Varlık-Yokluk Sorununa Bütünsel Bir Bakış" başlıklı Feridun Andaç'ın yöneteceği 1. oturumda: Deniz Gündoğan İbrişim, Erol Köroğlu, Levent Yılmaz, Aynur Aydın; "Geleneksel Bilginin Kaynaklarına Doğru" başlıklı Ünal Akkemik'in yöneteceği 2. oturumda Cihan Erdönmez, Metin Turan, Seçil Yurdakul Erol, Haluk Levent; "Değerler, Duyular ve Anlamlar" başlıklı Filiz Yenişehirlioğlu yöneteceği 3. oturumda Ayla Yazıcı, Mine Yıldırım, Ulaş Özdemir, Menekşe Yavuz ve "Yaşamı Savunmak" başlıklı Buket Uzuner'in yöneteceği son oturumda ise, doğa savunucuları Arif Ali Cangı, Deniz Gümüşel, Nur Neşe Karahan, Erdoğan Atmış konuşacaklar. Sempozyum süresince fuayede yazarın eserlerinden esinlenen çocuk ve gençlerin karma sergisi izlenebilecek.