18. Türkiye Gitar Buluşması Bilkent'te başlıyor

Türkiye'nin klasik gitar alanındaki en köklü organizasyonlarından 18. Türkiye Gitar Buluşması, 13-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Sanat yönetmenliğini Prof. Dr. Kağan Korad'ın üstlendiği organizasyon, konserler, ustalık sınıfları, seminerler ve özel projelerle klasik gitar dünyasını Ankara'da buluşturacak.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Koşanadam Müzik Yapım ve Başkent Müzikevi'nin katkılarıyla düzenlenen buluşma, 2006 yılından bu yana klasik gitar eğitimi ve sanatının gelişimine katkı sunan önemli organizasyonlar arasında yer alıyor. Yıllar içinde yalnızca konserlerden oluşan bir etkinlik olmanın ötesine geçen buluşma, genç gitaristlerin eğitim aldığı ve kuşaklar arasında bilgi aktarımının sağlandığı bir platform haline geldi.

DÜNYACA ÜNLÜ GİTARİST AÇILIŞI YAPACAK

Festivalin açılışı, uluslararası klasik gitar dünyasının önde gelen isimlerinden Krzysztof Meisinger'in resitaliyle yapılacak. Etkinlik boyunca Türkiye'nin farklı kuşaklarından gitaristler sahne alırken, genç müzisyenler de ustalık sınıfları ve uygulamalı seminerlerde alanın deneyimli sanatçılarıyla çalışma fırsatı bulacak.

CEREN İÇİN ÖZEL KONSER

Programın dikkat çeken etkinliklerinden biri de genç yaşta yaşamını yitiren gitarist Ceren anısına düzenlenecek "Ceren İçin: Gitar Benim Hayatım" konseri olacak. Genç gitaristlerin sahne alacağı konser, müziğin birleştirici gücünü yeni kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Festival kapsamında ayrıca besteci ve gitarist Çağatay Azat'ın eserlerine ayrılan özel bir konser gerçekleştirilecek. Sanatçının yeni eseri "Vela" ilk kez dinleyiciyle buluşacak. Konserde seslendirilecek eserler daha sonra "Bosphonic" etiketiyle dijital platformlarda yayımlanacak.

ROLAND DYENS'E SAYGI

Kapanış konseri ise modern klasik gitar repertuvarının önemli isimlerinden Roland Dyens anısına düzenlenecek. Emre Ünlenen, Anıl Gelenler ve Gitar Kumpanyası'nın sahne alacağı programda Dyens'in eserlerinin yanı sıra Türkiye'de ilk kez seslendirilecek yapıtlar da yer alacak.

EĞİTİM BOYUTU ÖNE ÇIKIYOR

Festival, konserlerin yanı sıra eğitim programıyla da öne çıkıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek seminerlerde ses üretimi, tuşe, sonorite, çalışma yöntemleri ve çağdaş gitar tekniği gibi başlıklar uygulamalı olarak ele alınacak. Böylece organizasyon yalnızca dinleyicilere değil, gitar eğitimi alan öğrencilere ve eğitimcilere de kapsamlı bir paylaşım ortamı sunacak.

'ORTAK BİR GİTAR EKOLÜ OLUŞTURMALIYIZ'

Sanat Yönetmeni Prof. Dr. Kağan Korad, Türkiye Gitar Buluşması'nın temel hedefinin ortak bir gitar kültürü oluşturmak olduğunu belirterek, "Türkiye'nin büyük bir gitar potansiyeli var. Bireysel başarıların ötesine geçerek ortak bir gitar ekolü oluşturabilmek için dünya ile aynı standartları, aynı çalışma kültürünü ve aynı sanatsal vizyonu paylaşmamız gerekiyor. Türkiye Gitar Buluşması'nın temel amacı da bu ortak zemini oluşturmak" dedi.

Dört gün boyunca konserler, eğitim etkinlikleri ve sanatçı buluşmalarına ev sahipliği yapacak organizasyonun, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek yüzlerce gitar öğrencisi, eğitimci ve sanatçıyı bir araya getirerek klasik gitar alanındaki ortak üretim kültürünü güçlendirmesi hedefleniyor.