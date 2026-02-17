19. Metin Altıok Şiir Ödülü için başvurular başladı

1993’ün 2 Temmuz’unda yaşanan Madımak Katliamı’nda katledilen şair Metin Altıok’un anısına Kırmızı Kedi Yayınevi ve Zeynep Altıok'un işbirliği ile düzenlenen "Metin Altıok Şiir Ödülü" için başvurular başladı. Bu yıl 19'uncusu düzenlenen yarışmaya son başvuru tarihi ise 4 Mart 2026.

Adaylar, 2025 yılı içerisinde yayımlanmış şiir kitaplarını 9 kopya olarak iletişim bilgileri ve özgeçmişleriyle birlikte Kırmızı Kedi Yayınevi’ne göndererek başvurularını yapabilecekler. Ödülün veriliş yeri ve tarihinin ise daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

BAŞVURU KOŞULLARI

• Adayların, 9 adet basılı kopyayı iletişim bilgileri, özgeçmiş detayları (kitabın içerisinde yer almıyorsa) ve “19. Metin Altıok Şiir Ödülü’ne **** adlı kitabımla başvuruda bulunuyorum” notuyla Kırmızı Kedi Yayınevi’nin aşağıda yer alan adresine iletmeleri gerekmektedir.

• Adayların kitabı PDF formatında göndermeleri halinde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

• 2025 yılı öncesi ve sonrası yayımlanmış kitapların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar, yalnızca 2025 yılında yayımlanmış kitapları ile başvuru yapabilirler.

• Adayların, başvuruda bulunmak istedikleri kitabı 4 Mart 2026 saat 17.00’ye kadar Yayınevi’ne göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra gelen kargolar kabul edilmeyecektir.

• Daha önce Metin Altıok Şiir Ödülü’nü kazanmış bir yazar ikinci defa ödüle başvuruda bulunamaz.