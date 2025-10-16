2. Suna Kan Keman Yarışması ve Keman Günleri başlıyor

Prof. Dr. Suna Kan, sayısız konser verdi ve pek çok sanatçı yetiştirdi. Onun anısını yaşatmak için Ankara Devlet Konservatuvarlar Derneği’nin (ADK-DER)’in Çankaya Belediyesi ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Hacettepe ve Başkent Üniversitelerinin destekleriyle sürdürülen “2. Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması ve Suna Kan Keman Günleri”, yarın başlıyor. İçerisinde bolca konser ve etkinlik barındıran günler, 23 Ekim‘e kadar Ankara’da sürdürülecek. İlki 2017 yılında sanatçı yaşarken yapılan etkinlikler kapsamında, yarın saat 20.00'de ADK-DER Oda Orkestrası konseri düzenlenecek. Konserde Atakan Atasoy, Yağmur Tümer, Kıvanç Sakder ve Aslı Özsoy solist olarak sahne alacak. Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek konserin orkestra şefliğini Tayfun Bozok üstlenecek. Bahar Biricik ile Cem Babacan tarafından gerçekleştirilecek Keman ve Piyano Resitali de Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 18 Ekim saat 20.00'de dinleyiciye sunulacak. Prof. Dr. Suna Kan'ın doğum günü olan 21 Ekim saat 19.00'da Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası kemanda şef Emre Tamer'in, barok flütte Jan Nigges'in ve Klavsende Burak Basmacıoğlu'nun olduğu konserle, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Etkinlikler, 23 Ekim perşembe saat 20.00'de Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent'in CSO Ada Mavi Salon'da gerçekleştireceği konserle son bulacak. Orkestra şefliğini Orhun Orhon'un üstlendiği konserde Sesim Bezdüz solist olarak yer alacak. 23 Ekim’de yapılacak olan konser haricinde tüm etkinlikler ücretsiz olarak yurttaşlara sunulacak