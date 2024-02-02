20 yılın ardından Ankara'da: Hüzünlü aşk öyküsü 'La Bayadere' baleseverlerle buluşuyor
Hüzünlü aşk öyküsü 'La Bayadere' uzun bir aranın ardından Ankara izleyicisi ile buluşacak.
Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Hint kültürünü ve aşkı konu alan klasik balenin gözde eserlerinden biri olan "La Bayadere"yi 20 yıl aranın ardından sahneye taşıyor. Rusya'nın tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda ilk defa 1877 yılında sahnelenen eser, Marius Petipa'nın koreografisi ve Ludwig Minkus'un müziğiyle öne çıkıyor.
Eseri sahneye koyan koreograf Ayşem Sunal Savaşkurt, genel prova öncesinde yaptığı açıklamada, seyircilerin beğeneceği ve seveceği bir eser ortaya çıkardıklarını belirtti. Kostüm ve dekorların Hint kültürünü tamamıyla yansıttığını vurgulayan Savaşkurt, eserin akademik olarak klasik bale repertuvarının en zor eserlerinden biri olduğunu ve seyircilerin görsel bir şölenle karşılaşacaklarını ifade etti.
LA BAYADERE'NİN KONUSU
Eser, Hindistan'da geçen entrikalı ve hüzünlü bir aşk hikayesini anlatıyor. Baş tapınak dansçısı Nikiya ile savaşçı Solor arasındaki aşk, zengin bir ailenin kızı Gamzatti'nin de dahil olduğu entrikalarla dolu bir yolculuğa dönüşüyor. Aşk, ihanet ve trajedi dolu bu klasik bale, seyircilere unutulmaz bir görsel şölen sunmayı vaat ediyor.
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