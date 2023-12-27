AKM 2024'ü dopdolu bir programla karşılıyor: Tiyatro, opera ve balede şölen başlıyor!

Yayınlanma: 27.12.2023 - 18:31

Güncelleme: 27.12.2023 - 19:01

Atatürk Kültür Merkezi, yeni yılın ilk ayında birbirinden farklı etkinliklerin yer aldığı bir program sunarak sanatseverleri ağırlayacak. Tiyatro sahnelerinde duygusal ve düşünsel derinlik sunacak oyunlardan, etkileyici opera ve bale performanslarına kadar geniş bir yelpazede etkinliklere ev sahipliği yapacak olan AKM, sanatın zengin dünyasını ziyaretçileriyle buluşturacak.

AKM TİYATRO SALONU PROGRAMI

Rumuz Goncagül

Oktay Arayıcı’nın çağdaş orta oyunu, izleyiciyle buluşacak. Oyunun yönetmenliği Zafer Algöz yapıyor, Timur Selçuk ise müzikleri ile eşlik ediyor.

Gidion'un Düğümü

Johnna Adams’ın yazdığı çevirisini ve yönetmenliğini Buğra Koçtepe’nin üstlendiği, oyuncular Meltem Baytok, Ebru Nil Aydın’ın hayat verdiği 'Gidion’un Düğümü' oyunu Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek.

Toz

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan, çok kişiyle kesişen bu tek kişilik kadın oyunu, Hira Tekindor’un yönetiminde, Zerrin Tekindor’un performansıyla seyirciyle buluşacak.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü', Serkan Keskin’in oyunculuğu ve Serdar Biliş’in yönetiminde izleyiciler ile buluşacak.

Tangopera

'Tangopera' müzikali Beyoğlu’nda eski bir handa yaşayan renkli kiracıların hikayesini anlatıyor.

AKM TÜRK TELEKOM OPERA SALONU PROGRAMI

La Bohème

Giacomo Puccini’nin başyapıtlarından biri olan eseri, Evin Atik sahneye koyuyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı yönetecek.

Faust

Gounod’nun başyapıtı 'Faust' operasının librettosu, Jules Paul Barbier ile Michel Florentin Carré’ye ait.

Don Giovanni

Lorenzo Da Ponte’nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak nitelendirilen operayı Aytaç Manizade sahneye koydu.

Fındıkkıran Balesi

Rus besteci P. İ. Çaykovski’nin 1891 yılında bestelediği Fındıkkıran balesinin koreografisi Mehmet Balkan’a ait. İki perdelik eseri Lale Balkan sahneye koyuyor.

Bruckner’ın 200. Doğum Yılı Konseri

Tayland Filarmoni Orkestrası şefi Alfonso Scarano yönetimindeki orkestra, ölümünün 200. yılında, İngiliz bestecinin eserlerinden olan 4. Senfonisi’ni seslendirecek.

Richard

Okan Bayülgen’in yazıp yönettiği 'Richard' oyunu izleyicisi ile buluşacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Konseri

İtalyan şef Carlo Rizzari yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, müzikseverlerin karşısına çıkacak. G. Rossini’nin Semiramide Operası Uvertürü ile başlayacak olan konserde L. v. Beethoven’ın İkinci Piyano Konçertosu, solist Burçin Büke tarafından seslendirilecek. W. A. Mozart’ın Beşinci Keman Konçertosunun solist Tuncay Yılmaz yorumunun ardından bestecinin gençlik dönemine ait, J. Haydn etkisinde yazdığı senfonisi (No.25) dinleyiciler ile buluşacak.

Film On The Stage

Sinema tarihinde kendine yer edinmiş Titanik, Baba, Kadın Kokusu, Gladyatör gibi filmlerin müziklerini, unutulmaz anlarını ve hafızalarda uyandırdığı temaları dans, drama performanslarının sahneleneceği 'Film On The Stage' izleyicilerle buluşacak.