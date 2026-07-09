2026 Emmy Ödülleri adayları açıklandı: Zirvede tıp draması 'The Pitt' var

"Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen ve bu yıl 78'incisi düzenlenecek olan Emmy Ödülleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Los Angeles'taki Peacock Theater'da gerçekleştirilecek olan görkemli ödül töreninin adayları, Liza Colon-Zayas ve Jeff Hiller tarafından açıklandı.
Tören, 14 Eylül 2026 tarihinde düzenlenecek. Bu yılki organizasyon, aynı zamanda tarihi bir ilke de sahne olacak. Sevilen yapım Law and Order'ın yıldızı Mariska Hargitay'ın sunuculuğunu üstleneceği tören, 15 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın sunucu tarafından yönetilmiş olacak.
Zirvede "The Pitt" Var, Westeros Ekranlara Dönüyor
Açıklanan listeye göre yılın en çok dalda aday gösterilen yapımı bir tıp draması olan "The Pitt" oldu. Bu diziyi sırasıyla "Hacks", "Widow's Bay" ve "Pluribus" takip etti.
Öte yandan, televizyon ve fantastik edebiyat tutkunlarının yakından takip ettiği George R.R. Martin'in "Yedi Krallık Şövalyesi" (Dunk ve Egg) novellalarından uyarlanan A Knight of the Seven Kingdoms, En İyi Drama Dizisi kategorisinde aday gösterilerek büyük ses getirdi. Karafyre İsyanı sonrası dönemi ve Targaryen hanedanlığının karmaşık geçmişini ekranlara taşıyan yapım, törenin en merak edilen projelerinden biri konumunda.
İşte 78. Emmy Ödülleri'nde öne çıkan kategoriler ve adaylar:
DRAMA KATEGORİSİ ADAYLARI
En İyi Drama Dizisi
The Diplomat
The Gilded Age
A Knight of the Seven Kingdoms
Paradise
The Pitt
Pluribus
Slow Horses
Your Friends and Neighbors
En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
Carrie Coon - The Gilded Age
Chase Infiniti - The Testaments
Keri Russell - The Diplomat
Rhea Seehorn - Pluribus
Zendaya - Euphoria
En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
Sterling K. Brown - Paradise
Gary Oldman - Slow Horses
Mark Ruffalo - Task
Rufus Sewell - The Diplomat
Noah Wyle - The Pitt
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)
Taylor Dearden - The Pitt
Fiona Dourif - The Pitt
Allison Janney - The Diplomat
Katherine LaNasa - The Pitt
Sepideh Moafi - The Pitt
Julianne Nicholson - Paradise
Karolina Wydra - Pluribus
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)
Patrick Ball - The Pitt
Billy Crudup - The Morning Show
Shawn Hatosy - The Pitt
Gerran Howell - The Pitt
Jack Lowden - Slow Horses
Tom Pelphrey - Task
Carlos-Manuel Vesga - Pluribus
KOMEDİ KATEGORİSİ ADAYLARI
En İyi Komedi Dizisi
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Margo’s Got Money Troubles
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
Shrinking
Widow’s Bay
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Quinta Brunson - Abbott Elementary
Ayo Edebiri - The Bear
Elle Fanning - Margo’s Got Money Troubles
Lisa Kudrow - The Comeback
Jean Smart - Hacks
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Yahya Abdul-Mateen II - Wonder Man
Steve Carell - Rooster
Matthew Rhys - Widow’s Bay
Jason Segel - Shrinking
Martin Short - Only Murders in the Building
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)
Dale Dickey - Widow’s Bay
Hannah Einbinder - Hacks
Janelle James - Abbott Elementary
Kate O’Flynn - Widow’s Bay
Michelle Pfeiffer - Margo’s Got Money Troubles
Megan Stalter - Hacks
Jessica Williams - Shrinking
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)
Colman Domingo - The Four Seasons
Paul W. Downs - Hacks
Harrison Ford - Shrinking
Nick Offerman - Margo’s Got Money Troubles
Stephen Root - Widow’s Bay
Michael Urie - Shrinking
Tayler James Williams - Abbott Elementary
MİNİ DİZİ / TV FİLMİ KATEGORİSİ ADAYLARI
En İyi Mini Dizi
The Beast In Me
All Her Fault
Beef
DTF St. Louis
Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)
Sally Field - Remarkably Bright Creatures
Carey Mulligan - Beef
Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Sarah Snook - All Her Fault
Claire Danes - The Beast in Me
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)
Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story
Oscar Isaac - Beef
Mathew Rhys - The Beast in Me
Jason Bateman - Black Rabbit
Riz Ahmed - Bait
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)
Linda Cardellini - DTF St. Louis
Dakota Fanning - All Her Fault
Laurie Metcalf - Monster: The Ed Gein Story
Joy Sunday - DTF St. Louis
Youn Yuh-jung - Beef
Constance Zimmer - Love Story: John F. Kennedy and Carolyn Bessette
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)
Jason Bateman - DTF St. Louis
Richard Gadd - Half Man
David Harbour - DTF St. Louis
Richard Jenkins - DTF St. Louis
Charles Melton - Beef
Nick Offerman - Death by Lightning