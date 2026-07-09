2026 Emmy Ödülleri adayları açıklandı: Zirvede tıp draması 'The Pitt' var

"Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen ve bu yıl 78'incisi düzenlenecek olan Emmy Ödülleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Los Angeles'taki Peacock Theater'da gerçekleştirilecek olan görkemli ödül töreninin adayları, Liza Colon-Zayas ve Jeff Hiller tarafından açıklandı.

Tören, 14 Eylül 2026 tarihinde düzenlenecek. Bu yılki organizasyon, aynı zamanda tarihi bir ilke de sahne olacak. Sevilen yapım Law and Order'ın yıldızı Mariska Hargitay'ın sunuculuğunu üstleneceği tören, 15 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın sunucu tarafından yönetilmiş olacak.

Zirvede "The Pitt" Var, Westeros Ekranlara Dönüyor

Açıklanan listeye göre yılın en çok dalda aday gösterilen yapımı bir tıp draması olan "The Pitt" oldu. Bu diziyi sırasıyla "Hacks", "Widow's Bay" ve "Pluribus" takip etti.

Öte yandan, televizyon ve fantastik edebiyat tutkunlarının yakından takip ettiği George R.R. Martin'in "Yedi Krallık Şövalyesi" (Dunk ve Egg) novellalarından uyarlanan A Knight of the Seven Kingdoms, En İyi Drama Dizisi kategorisinde aday gösterilerek büyük ses getirdi. Karafyre İsyanı sonrası dönemi ve Targaryen hanedanlığının karmaşık geçmişini ekranlara taşıyan yapım, törenin en merak edilen projelerinden biri konumunda.

İşte 78. Emmy Ödülleri'nde öne çıkan kategoriler ve adaylar:

DRAMA KATEGORİSİ ADAYLARI

En İyi Drama Dizisi

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends and Neighbors

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Carrie Coon - The Gilded Age

Chase Infiniti - The Testaments

Keri Russell - The Diplomat

Rhea Seehorn - Pluribus

Zendaya - Euphoria

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Sterling K. Brown - Paradise

Gary Oldman - Slow Horses

Mark Ruffalo - Task

Rufus Sewell - The Diplomat

Noah Wyle - The Pitt

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)

Taylor Dearden - The Pitt

Fiona Dourif - The Pitt

Allison Janney - The Diplomat

Katherine LaNasa - The Pitt

Sepideh Moafi - The Pitt

Julianne Nicholson - Paradise

Karolina Wydra - Pluribus

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)

Patrick Ball - The Pitt

Billy Crudup - The Morning Show

Shawn Hatosy - The Pitt

Gerran Howell - The Pitt

Jack Lowden - Slow Horses

Tom Pelphrey - Task

Carlos-Manuel Vesga - Pluribus

KOMEDİ KATEGORİSİ ADAYLARI

En İyi Komedi Dizisi

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo’s Got Money Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow’s Bay

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Ayo Edebiri - The Bear

Elle Fanning - Margo’s Got Money Troubles

Lisa Kudrow - The Comeback

Jean Smart - Hacks

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Yahya Abdul-Mateen II - Wonder Man

Steve Carell - Rooster

Matthew Rhys - Widow’s Bay

Jason Segel - Shrinking

Martin Short - Only Murders in the Building

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)

Dale Dickey - Widow’s Bay

Hannah Einbinder - Hacks

Janelle James - Abbott Elementary

Kate O’Flynn - Widow’s Bay

Michelle Pfeiffer - Margo’s Got Money Troubles

Megan Stalter - Hacks

Jessica Williams - Shrinking

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)

Colman Domingo - The Four Seasons

Paul W. Downs - Hacks

Harrison Ford - Shrinking

Nick Offerman - Margo’s Got Money Troubles

Stephen Root - Widow’s Bay

Michael Urie - Shrinking

Tayler James Williams - Abbott Elementary

MİNİ DİZİ / TV FİLMİ KATEGORİSİ ADAYLARI

En İyi Mini Dizi

The Beast In Me

All Her Fault

Beef

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

Sally Field - Remarkably Bright Creatures

Carey Mulligan - Beef

Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Sarah Snook - All Her Fault

Claire Danes - The Beast in Me

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story

Oscar Isaac - Beef

Mathew Rhys - The Beast in Me

Jason Bateman - Black Rabbit

Riz Ahmed - Bait

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

Linda Cardellini - DTF St. Louis

Dakota Fanning - All Her Fault

Laurie Metcalf - Monster: The Ed Gein Story

Joy Sunday - DTF St. Louis

Youn Yuh-jung - Beef

Constance Zimmer - Love Story: John F. Kennedy and Carolyn Bessette

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

Jason Bateman - DTF St. Louis

Richard Gadd - Half Man

David Harbour - DTF St. Louis

Richard Jenkins - DTF St. Louis

Charles Melton - Beef

Nick Offerman - Death by Lightning