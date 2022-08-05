29. Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülleri'nin sahipleri belirlendi
Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Onur Ödülleri', Müjdat Gezen ve Hale Soygazi’ye verilecek.
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 12-18 Eylül'de gerçekleştirilecek 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülleri'nin verileceği isimler netleşti. Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl verilecek onur ödüllerinin sahipleri belirlendi.
ONUR ÖDÜLLERİ, İKİ USTA İSME GİDİYOR
Ödüller, oyuncular Müjdat Gezen ve Hale Soygazi'ye festivalde takdim edilecek.
Festivalin yürütme kurulu başkanlığını Menderes Samancılar'ın üstlendiği festivalde bu yıl, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" düzenlenecek.
Festival kapsamında dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler de yer alacak.
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