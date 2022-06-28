Usta sanatçı Cüneyt Arkın Altın Koza’da ödülü neden reddettiğini böyle açıklamıştı: 'O ödül Yılmaz Güney'in hakkıydı'

28 Haziran 2022 Salı, 11:00

Sinemanın usta ismi Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Türk sinemasına damga vuran ve yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.

1972 yılında düzenlenen 4. Altın Koza Film Festivali’nde, jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'in Baba filmi En İyi Film, Yılmaz Güney ise En İyi Erkek Oyuncu seçilmişti. Ancak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın duruma itirazı sonrası yeniden toplanan jüri, ilk oylamada ikinci olan Yılmaz Duru'nun Kara Doğan filmini En İyi Film, Yaralı Kurt filmindeki performansıyla da Cüneyt Arkın'ı da En İyi Erkek Oyuncu seçtiğini belirtti. Cüneyt Arkın ise ödülü reddetti.

"O ÖDÜL YILMAZ'IN HAKKIYDI"

NTV'de "Yüz Yüze"de Simge Fıstıkoğlu'na konuk olan Cüneyt Arkın, ödülü neden reddettiğini açıklamıştı.

Arkın, "O ödül Yılmaz'ın hakkıydı. Şimdi Yılmaz bunu bilirken, aklı başında herkes bunu bilirken, o ödül bana yakışır mıydı? Yakışmazdı. Ben bütün filmlerimde kahramanları canlandırdım. Haksızlığa karşı geldim. Kendime hep şunu sordum. Hayatta da böyle miyim? Filmlerde kahraman olmak, adil olmak, kötünün karşısında olmak çok kolay ama hayatta olabiliyor musun? Ben hep o hesabı yapmışımdır. O ödül, resmen Yılmaz'ın hakkıydı. Yılmaz Güney çok önemli bir insandı. Çok önemli bir sinema adamıydı. Hak ettiği itibarı ona halk iade etti. Türkiye'de halk, sanatçıya gerçek değerini her zaman vermiştir" ifadelerini kullanmıştı.