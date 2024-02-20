‘3 Beş 8 ve Diğer Şeyler’ Merkezefendililerle buluşacak
Sahne aldıkları her oyun ile sanatseverlerden büyük beğeni toplayan Merkezefendi Kent Tiyatrosu, 21 Şubat Çarşamba günü seyircisiyle bir araya gelecek.
Kültürel faaliyetlini sürdüren Merkezefendi Kent Tiyatrosu, oyunlarını sahnelemeye devam ediyor. Birol Tezcan, Ceyhun Atmaca ve Sinan Küçüköz'ün yazdığı ve Selahattin Doğramacı'nın yönetmenliğini yaptığı ‘3 Beş 8 ve Diğer Şeyler’ isimli oyun 21 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salon’da sahnelenecek.
Tiyatro oyununu izlemek isteyen sanatseverler, davetiyelerini belediyenin resmi sitesinden alabilecekler.
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