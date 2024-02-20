‘3 Beş 8 ve Diğer Şeyler’ Merkezefendililerle buluşacak

Yayınlanma: 20.02.2024 - 14:50

Güncelleme: 20.02.2024 - 14:50

Kültürel faaliyetlini sürdüren Merkezefendi Kent Tiyatrosu, oyunlarını sahnelemeye devam ediyor. Birol Tezcan, Ceyhun Atmaca ve Sinan Küçüköz'ün yazdığı ve Selahattin Doğramacı'nın yönetmenliğini yaptığı ‘3 Beş 8 ve Diğer Şeyler’ isimli oyun 21 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salon’da sahnelenecek.

Tiyatro oyununu izlemek isteyen sanatseverler, davetiyelerini belediyenin resmi sitesinden alabilecekler.