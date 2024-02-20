‘3 Beş 8 ve Diğer Şeyler’ Merkezefendililerle buluşacak

Sahne aldıkları her oyun ile sanatseverlerden büyük beğeni toplayan Merkezefendi Kent Tiyatrosu, 21 Şubat Çarşamba günü seyircisiyle bir araya gelecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.02.2024 - 14:50
‘3 Beş 8 ve Diğer Şeyler’ Merkezefendililerle buluşacak
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Kültürel faaliyetlini sürdüren Merkezefendi Kent Tiyatrosu, oyunlarını sahnelemeye devam ediyor. Birol Tezcan, Ceyhun Atmaca ve Sinan Küçüköz'ün yazdığı ve Selahattin Doğramacı'nın yönetmenliğini yaptığı ‘3 Beş 8 ve Diğer Şeyler’ isimli oyun 21 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salon’da sahnelenecek.

Tiyatro oyununu izlemek isteyen sanatseverler, davetiyelerini belediyenin resmi sitesinden alabilecekler.


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